Брестский мусороперерабатывающий завод вышел на 42% извлечения ВМР из коммунальных отходов

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 6 августа 2021
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:41 В Ростовской области столкнулись девять автомобилей - четыре человека погибли В мире
13:30 БелМАПО, Гомельский медуниверситет и ЦЭИЗ договорились о сотрудничестве Общество
13:25 Хренин рассказал о готовности белорусских команд к АрМИ-2021 Общество
13:24 Артснаряд времен войны нашли у фермы в Ляховичском районе Происшествия
13:15 Британские велогонщицы выиграли первое олимпийское золото в мэдисоне Спорт
13:11 Белорусский рубль на торгах 6 августа укрепился к трем основным валютам Экономика
13:03 В республиканском детском центре реабилитации обновилась гостиница "Ромашковое поле" Общество
12:59 Александр Гуштын завершил выступление на Играх в Токио Спорт
12:58 ДТП с участием девяти автомобилей в Ростовской области - 3 человека погибли Происшествия
12:57 Литве следует учитывать реальное соотношение сил, решаясь на конфронтацию с Беларусью - СМИ В мире
12:57 Алина Горносько и Анастасия Салос вышли в финал олимпийского турнира по художественной гимнастике Спорт
12:55 Один из выходов станции метро "Фрунзенская" откроют после ремонта 7 августа Регионы
12:52 В ночном ДТП в Оршанском районе пострадали 5 несовершеннолетних Происшествия
12:47 В Гродно по новому мосту 7 августа откроют движение общественного транспорта Регионы
12:40 Зампредседателя Госкомимущества проведет прямую телефонную линию 7 августа Общество
12:39 Житель Дрогичинского района с отверткой набросился на жену Происшествия
12:34 В "Брузгах" у одного водителя фуры нашли в тайнике парфюмерию, у другого - партию колбасы Происшествия
12:31 Антонелла Пальмизано стала олимпийской чемпионкой по спортивной ходьбе Спорт
12:26 Брестский мусороперерабатывающий завод вышел на 42% извлечения ВМР из коммунальных отходов Экономика
12:24 ДТП с автобусом в Бурятии: госпитализированы 25 человек В мире
12:20 За серию поджогов авто и дома житель Зельвы получил 7 лет колонии Происшествия
12:19 Парк школьных автобусов Могилевской области к новому учебному году обновится на 14 единиц Регионы
12:17 В Светлогорском районе легковушка повисла на краю обрыва Происшествия
12:15 На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,3 В мире
12:09 В Речице напарники похитили с предприятия 24 т дизтоплива Происшествия
12:04 Зоологи открыли заново одного из самых редких хамелеонов в мире В мире
12:03 В Красноярском крае из-за пожаров в Якутии задымлено почти 90 населенных пунктов В мире
12:00 "Беларусьфильм" будет организатором предстоящего кинофестиваля "Лістапад" Культура
11:58 На БУТБ аккредитовалась первая компания из Бразилии Экономика
11:56 В Жлобинском районе нетрезвый бесправник врезался в дерево Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
06 августа 2021, 12:26

Брестский мусороперерабатывающий завод вышел на 42% извлечения ВМР из коммунальных отходов

Фото из архива
Фото из архива

6 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Доля извлечения вторичных материальных ресурсов (ВМР) из твердых коммунальных отходов (ТКО) на Брестском мусороперерабатывающем заводе составляет 42%. Такая информация прозвучала во время выездной коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА.

Ежедневно на предприятие поступает 200-220 т отходов, в год - около 103 тыс. т. Сейчас в зону ответственности завода входит территория областного центра, Брестского и Жабинковского районов. В планах присоединить Малоритский и Каменецкий районы.

В целом по Брестской области из отходов, поступающих от населения, сейчас извлекается до 28% ВМР. В среднем по стране этот показатель составляет 25%. Между тем перед коммунальщиками страны стоит амбициозная задача: в соответствии с госпрограммой "Комфортное жилье и благоприятная среда" уровень использования ТКО за пятилетку должен увеличиться до 64%.

"Сейчас в стране за год образуется 3,8-4 млн т отходов. Сортировочные мощности рассчитаны только на 900 тыс. т. И то они используются на 60-70%. То есть мы, по сути, из всей массы отходов отсортировываем лишь 600 тыс. т. Задача стоит - каждую тонну, каждый килограмм отходов в перспективе пропустить через сортировочные линии, выбрать вторичные материальные ресурсы, тем самым вовлечь их в экономику и сохранить экологию", - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель.

Для выполнения поставленной задачи до 2025 года в республике планируется построить 16 крупных региональных мусоросортировочных комплексов, а в перспективе таких объектов будет 30. Основные инвестиции поступают от ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов", вторая составляющая финансирования - средства местных бюджетов.

По словам министра, в целом коммунальщики выполняют планы в полном объеме: за I полугодие из 15 показателей выполнены 13. "Мы взяли хорошие темпы. Я не вижу особых проблем с точки зрения реализации задач. Единственное, кое-где есть недостаток финансирования, но это уже вопрос местных бюджетов, мы их доработаем. Задача - в организации, людях на местах, кадрах. Я считаю, что мы идем к цели уверенно и все задачи программы будем выполнять, тем самым делать жизнь наших граждан комфортнее", - сказал Андрей Хмель.

Сегодня в Брестской области проходит выездная коллегия Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Участники посещают объекты ЖКХ в областном центре и Кобринском районе.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брест отходы промышленность
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 6 августа укрепился к трем основным валютам
Фото из архива На БУТБ аккредитовалась первая компания из Бразилии
Фото из архива Удельный вес связи и информатизации в структуре ВВП Беларуси в I полугодии составил 7,7%
Фото из архива В Беларуси в январе-июле реализовано гособлигаций почти на $800 млн
Фото из архива Белорусы в январе-июле купили валюты на $410,7 млн больше, чем продали
Фото из архива Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли на 0,4% до $7,4 млрд
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии "Уже святое для гродненцев место" - Лукашенко открыл в Гродно новый мост через Неман
Число заявок на участие в "Большом разговоре с Президентом" приблизилось к тысяче
В Беларуси намолочено более 4,1 млн т зерна нового урожая
Женские лица бизнеса. Как Белинвестбанк стал сердцем притяжения для белорусских предпринимательниц
Топ-новости
Лукашенко: лето было горячим, но никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат
Лукашенко в Гродно: эту землю, кто бы как ни хотел, мы никому не отдадим
Алина Горносько и Анастасия Салос вышли в финал олимпийского турнира по художественной гимнастике
Хренин рассказал о готовности белорусских команд к АрМИ-2021
Кочанова проводит личный прием граждан в администрации Фрунзенского района Минска
Литве следует учитывать реальное соотношение сил, решаясь на конфронтацию с Беларусью - СМИ
"Беларусьфильм" будет организатором предстоящего кинофестиваля "Лістапад"
Генпрокурор обратился к премьер-министру с просьбой увековечить память о жертвах геноцида
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 7 августа
В Беларуси в январе-июле реализовано гособлигаций почти на $800 млн
Национальный олимпийский комитет прокомментировал решение МОК по белорусским тренерам
Удельный вес связи и информатизации в структуре ВВП Беларуси в I полугодии составил 7,7%
Белорусский рубль на торгах 6 августа укрепился к трем основным валютам
На БУТБ аккредитовалась первая компания из Бразилии
Общественное мнение стало более позитивным и взвешенным - Мусиенко прокомментировал итоги соцопроса
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.