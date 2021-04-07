Брестский район завершил сев ранних яровых зерновых

7 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский район первым в области завершил сев ранних яровых зерновых культур, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя райисполкома Анатолий Щупленков.

Ранние яровые зерновые и зернобобовые здесь посеяны на площади 4350 га. Сейчас хозяйства Прибужья продолжают сев однолетних культур и начали сеять сахарную свеклу. Под сладкие корнеплоды в районе отвели 1400 га. При наступлении благоприятных погодных условий аграрии приступят к севу кукурузы, план - 13 тыс. га. Ожидается, что эти работы начнутся во второй половине месяца.

"Сельхозорганизации обеспечены топливом, минеральными удобрениями, идет их накопление под кукурузу. Одновременно ведем уход за посевами. В эти дни хозяйства уже приступают ко второй подкормке азотными удобрениями озимых зерновых и рапса. В прошлом году мы увеличили удельный вес озимых до 78% и в этом году структуру посевных не меняли", - отметил Анатолий Щупленков.

Также на финише сев ранних яровых зерновых в Березовском, Жабинковском, Каменецком, Малоритском районах. Самые высокие темпы посевной в Столинском, Пинском, Пружанском районах - здесь за день прибавляют почти по 10% посевных площадей. В среднем по области прирост составляет 7,6%.

На 7 апреля в Брестской области ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса и сои) посеяны на 82 тыс. га, что составляет 75% от плана.-0-