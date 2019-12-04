Брич: парламенту предстоит создать условия для роста экономики по обозначенному Президентом пути

4 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новому парламенту предстоит создать условия для роста экономики по обозначенному Президентом пути. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Леонид Брич в преддверии встречи депутатов с главой государства.

"Думаю, Президент будет говорить об экономической ситуации в стране, новых путях. Он обозначит, какие видит подвижки в этой сфере, что нужно сделать для развития экономики и достижения поставленной планки ВВП в $100 млрд. Безусловно, глава государства очертит свою позицию по социальному развитию. Нам предстоит решать поставленные задачи", - сказал Леонид Брич.

В экономическом контексте приоритетной темой депутат видит перспективы развития малого и среднего предпринимательства. "Доля малого и среднего бизнеса должна составлять не менее 40% (лучше 50%) в ВВП. Хотел бы услышать позицию Президента по этому вопросу. В большинстве своем на основе рыночной экономики строится экономика всей страны, при этом, не исключая государственное управление на стратегических предприятиях. Оно должно находиться в руках государства", - сказал парламентарий.

Леонид Брич считает, что декрет №7 "О развитии предпринимательства" пока реализуется не в полной мере, не все законодательные акты приведены в соответствие с ним. Он отметил несколько моментов, которые, на его взгляд, препятствуют ускоренному развитию малого и среднего бизнеса. "В частности, у нас много контролирующих органов (более 30). Их количество нужно уменьшить, чтобы владельцы бизнеса могли спокойнее работать, не оглядываясь на многочисленные проверки. Назвал бы сложным механизм получения финансов, заложенных в бюджете областей на развитие предпринимательства. Схема получения и отчета за деньги должна упроститься, в том числе предоставить право риска предпринимателю. Решение комплекса этих задач даст необходимый толчок", - уверен он.

Также депутат ожидает, что во время встречи с парламентариями глава государства обозначит свое видение дальнейших перспектив в международном сотрудничестве, в том числе с Россией и европейскими странами.-0-