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05 октября 2021, 09:46

Брифинг о ядерной и радиационной безопасности в Беларуси пройдет 6 октября

Фото из архива
Фото из архива

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг на тему "Состояние ядерной и радиационной безопасности в Беларуси" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 6 октября в 11.00.

С 2014 года Госатомнадзор с заинтересованными готовит и публикует в открытом доступе ежегодные обзоры состояния ядерной и радиационной безопасности в Беларуси. Они ориентированы на широкую аудиторию. В августе этого года увидел свет очередной обзор за 2020 год.

Во время брифинга представители Госатомнадзора представят обзор за 2020 год, затронут некоторые важные события 2021-го, связанные с обеспечением ядерной и радиационной безопасности в Беларуси, в частности подготовку и проведение в нашей стране международных оценочных миссий и партнерских проверок по линии МАГАТЭ и Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG).

Участники брифинга:

Дмитрий Павлов - начальник отдела науки и информации Госатомнадзора;

Наталья Даниленко - начальник отдела международного сотрудничества Госатомнадзора;

Олег Соболев - консультант Госатомнадзора.

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