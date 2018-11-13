Брифинг об изменениях в порядке выдачи разрешений на строительство пройдет в БЕЛТА 15 ноября

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг на тему "Совершенствование порядка выдачи разрешительной документации на строительство объектов в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 15 ноября в 15.00.
Совет Министров Беларуси утвердил новую редакцию Положения о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов, утвержденного постановлением правительства от 20 февраля 2007 года №223 "О некоторых мерах по совершенствованию архитектурной и строительной деятельности". Документ разработан в целях реализации Декрета №7 "О развитии предпринимательства".
Прокомментирует изменения начальник главного управления архитектурной, научной и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Артем Юшкевич.
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