Брифинг об изменениях в порядке выдачи разрешений на строительство пройдет в БЕЛТА 15 ноября

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг на тему "Совершенствование порядка выдачи разрешительной документации на строительство объектов в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 15 ноября в 15.00.

Совет Министров Беларуси утвердил новую редакцию Положения о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов, утвержденного постановлением правительства от 20 февраля 2007 года №223 "О некоторых мерах по совершенствованию архитектурной и строительной деятельности". Документ разработан в целях реализации Декрета №7 "О развитии предпринимательства".

Прокомментирует изменения начальник главного управления архитектурной, научной и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Артем Юшкевич.

Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (029) 645-43-38, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-