Брифинг по вопросам реагирования на события на АЭС пройдет 22 февраля в БЕЛТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг на тему "События на АЭС: мониторинг, классификация, действия" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 22 февраля в 12.00.

Представители Госатомнадзора расскажут, как классифицируются различные события на атомной электростанции, какие на этот счет есть требования белорусских нормативных правовых актов и международные рекомендации. Участники пресс-конференции проинформируют, каким образом происходит реагирование на различные события на АЭС и как организована работа Информационно-аналитического центра Госатомнадзора, в том числе получение и отслеживание параметров систем безопасности БелАЭС.

Участники:

Леонид Дедуль - первый заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор);

Виген Марухян - начальник управления регулирования ядерной безопасности Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор);

Виктория Антонова – начальник управления регулирования радиационной безопасности Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор).

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