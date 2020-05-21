21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский и канадский бизнес заинтересован в закупке белорусских пиломатериалов на биржевых торгах, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив по итогам первого белорусско-канадско-британского вебинара Timber: Doing Business in Belarus.

Мероприятие было посвящено перспективам организации регулярных поставок продукции белорусских деревообрабатывающих предприятий в Великобританию и Канаду. Вебинар собрал более 40 представителей канадских и британских деловых кругов, а также руководство и экспертов Министерства иностранных дел Беларуси, концерна "Беллесбумпром", Белорусской универсальной товарной биржи, УП "Беллесэкспорт" и ОАО "Белорусская лесная компания".

Участники вебинара рассмотрели экспортный потенциал лесопромышленного комплекса Беларуси, особенности и порядок реализации белорусской лесопродукции на внешние рынки, логистическую инфраструктуру и опыт поставок лесоматериалов в Великобританию и Канаду. "Участники мероприятия также обсудили специфику биржевой торговли продукцией лесной отрасли и ключевые преимущества белорусской биржевой площадки: контроль исполнения сделок, прозрачное ценообразование, отсутствие посредников, возможность применения инструментов торгового финансирования. По итогам вебинара ряд британских и канадских компаний выразили заинтересованность в аккредитации на БУТБ для участия в биржевых торгах пиломатериалами и щепой", - рассказал Роман Янив.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы 63 компании из Великобритании и шесть из Канады.

Организаторами вебинара выступили Канадская деловая ассоциация в России и Евразии (CERBA) и посольства Беларуси в Канаде и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при поддержке Федерации лесной торговли Великобритании.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главной функцией которой является оказание содействия белорусским предприятиям по экспорту продукции и предоставление помощи иностранным компаниям по выходу на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-