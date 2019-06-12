"БРК-Лизинг" поддержит белорусский экспорт в Казахстан

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин обсудил вопросы поддержки экспорта и реализацию совместных проектов с председателем правления АО "БРК-Лизинг" Нурланом Байбазаровым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В начале июня Александр Турчин совершил рабочий визит в Нур-Султан, где встретился с руководством правительства Казахстана и представителями деловых кругов страны. Сегодня в Совете Министров состоялось продолжение диалога. "С моего визита в Казахстан прошло незначительное количество времени, а мы уже встречаемся здесь, чтобы наши договоренности воплотить в реальность, - отметил первый вице-премьер. - В наших странах существуют схожие механизмы поддержки экспорта, и хотелось бы, чтобы вы плотно пообщались с белорусскими коллегами и посмотрели, чем мы можем быть друг другу полезны".

Александр Турчин обратил внимание, что некоторые договоренности уже выполняются, в частности "Гомсельмаш" начал поставку комбайнов в Казахстан.

По словам председателя правления АО "БРК-Лизинг", он уже ознакомился с тем, как в Беларуси работает система поддержки экспорта. "Мы обменялись мнениями, что можем и в сторону экспорта сыграть, и в сторону импорта", - сказал Нурлан Байбазаров.

Акционерное общество "БРК-Лизинг" - дочерняя организация Банка развития Казахстана. Его задача - повышение эффективности государственной инвестиционной политики посредством лизинга, развитие обрабатывающей промышленности, производственной инфраструктуры, а также содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику Казахстана.-0-