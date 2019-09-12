Брокер БУТБ в Германии намерен инвестировать в белорусскую деревообработку

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брокер Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в Германии намерен инвестировать в белорусскую деревообработку. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь биржи Роман Янив.

Возможность инвестиционного проекта по созданию крупного сушильного комплекса в Беларуси стала одной из главных тем, обсуждавшихся накануне на встрече генерального директора компании Malag & Soltau GmbH Сильвестра Малага с председателем правления БУТБ Александром Осмоловским.

По мнению главы Malag & Soltau (брокер БУТБ в Германии), реализация инвестпроекта будет способствовать не только улучшению качества белорусских пиломатериалов и росту экспортной цены на эту продукцию, но и расширению географии поставок, прежде всего за счет стран Евросоюза и дальнего зарубежья.

Сильвестр Малаг также сообщил о планах его компании по расширению использования биржевого механизма при проведении закупок лесопродукции. Так, если в 2018 году доля древесины, приобретаемой на биржевых торгах БУТБ, составляла 30% в общем объеме закупок Malag & Soltau, то в текущем году этот показатель увеличился на 20%.

В свою очередь Александр Осмоловский заверил партнеров, что БУТБ продолжит работать над повышением уровня сервиса и обеспечением максимальной безопасности биржевых сделок, в том числе в части соблюдения всех условий оплаты и поставки.

Компания Malag & Soltau GmbH основана в 1994 году и специализируется на международной торговле лесопродукцией, в первую очередь обрезными пиломатериалами, паллетной доской и кольями. Одним из направлений деятельности является покупка лесопродукции в Беларуси (на этот рынок компания пришла через полгода после основания) с последующей доработкой качества и упаковкой согласно стандартам ЕС и перепродажей в страны Западной Европы, США, Индию, Китай и др.-0-

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