Брокер БУТБ в Израиле совершил первую сделку

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильская компания, аккредитованная на Белорусской универсальной товарной бирже в качестве брокера-нерезидента, заключила первую сделку по покупке пиломатериалов, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Объем пробной партии составил 150 куб.м с доставкой в порт Ашдод. Ожидается, что пилотная сделка станет отправной точкой для регулярных экспортных поставок отечественной пилопродукции на израильский рынок", - рассказал Роман Янив.

В этом году для диверсификации рынков сбыта белорусских товаров был аккредитован в Израиле первый биржевой брокер. Им стал крупный израильский дистрибьютор товаров для строительной отрасли. В качестве приоритетного направления сотрудничества была определена торговля продукцией деревообработки, которая пользуется высоким спросом у израильских строительных организаций и производителей мебели. "Около месяца назад израильский брокер приезжал в Беларусь с целью посещения отечественных деревообрабатывающих предприятий, оценки качества выпускаемых пиломатериалов, обсуждения вопросов логистики и выработки стратегии продвижения белорусской продукции в Израиле. Совершенная сделка - практический результат этой работы", - отметил пресс-секретарь.

Кроме того, параллельно с экспортом пилопродукции прорабатывается и вопрос поставок в Израиль металлоизделий производства Белорусского металлургического завода. Круг потенциальных покупателей уже сформирован, и после их аккредитации на БУТБ будут размещены первые заявки на покупку.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-