Бронирование очереди, дистанционное медосвидетельствование - какие сервисы войдут в цифровые коридоры ЕАЭС

24 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил перечень сервисов и цифровой инфраструктуры, реализация которых необходима для формирования и запуска экосистемы цифровых транспортных коридоров (ЭЦТК) в странах Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Экосистему цифровых транспортных коридоров планируется сформировать к 2025 году. "ЭЦТК ЕАЭС призвана помочь деловым партнерам обмениваться логистической информацией по всей цепочке поставок в эффективной защищенной среде, а также обеспечить юридически значимое электронное взаимодействие с уполномоченными органами внутри стран и на международном уровне", - сказал член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

В утвержденный Советом ЕЭК документ вошли приоритетные сервисы, заинтересованность в которых выразили государства - члены ЕАЭС. "Так, речь идет о цифровой карте и базе данных магистральных автомобильных дорог и инфраструктурных объектов международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств - членов, - пояснили в ЕЭК. - Этот сервис обеспечивает возможность получения официальной, достоверной и оперативно корректируемой картографической информации. Также в перечне - сервис бронирования объектов придорожной инфраструктуры и очереди в автомобильном пункте пропуска, сервис для дистанционного медицинского освидетельствования водителей автотранспортных средств, включая профилактику и предупреждение коронавирусной инфекции COVID-19, сервис по применению электронной международной транспортной накладной для железнодорожного и автомобильного транспорта. Одобрен сервис по применению электронного путевого листа и электронного протокола весогабаритного контроля".

"Таким образом, в ЕАЭС продолжается реализация поэтапного плана мероприятий по формированию экосистемы цифровых транспортных коридоров. Он утвержден распоряжением Евразийского межправительственного совета 31 января 2020 года", - добавили в ЕЭК.

Экосистема цифровых транспортных коридоров - это открытая цифровая среда обмена логистической информацией, включающая большое количество цифровых платформ и информационных систем, владельцами и (или) операторами которых могут являться как бизнес, так и органы государственной власти. Экосистема интегрирует информацию о транспортных средствах, экипаже, грузах, разрешительных и сопроводительных документах на всех этапах перевозки, технологических операциях.

Проект направлен на отказ от бумажного сопровождения транспортно-логистических операций и полный переход к обмену сведениями, создание единых стандартов для транспортно-логистических сервисов, переход на сквозную интегрированную систему надзора, основанную на анализе данных, снимающую с перевозчиков большую долю административной нагрузки.

В рамках ЭЦТК планируется организовать максимальное использование уже существующих или разрабатываемых коммерческих и государственных платформ. В том числе это системы таможенных органов союза, государственные платформы транспортных комплексов стран ЕАЭС, системы взимания платы за использование объектов транспортной инфраструктуры, коммерческие логистические платформы и экспедиторские сервисы, автоматизированные системы перевозчиков и сервисы логистических центров, финансовые и страховые сервисы. В то же время планируется, что перечень периодически будет дополняться новыми сервисами.-0-