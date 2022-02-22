Брыло: экспорт белорусского продовольствия в 2022 году нужно нарастить на 4,1%

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусского продовольствия в 2022 году нужно нарастить на 4,1%. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло во время заседания коллегии Минсельхозпрода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подходы и основные параметры развития организаций АПК на 2022 год уже определены. В качестве основных целевых показателей развития правительством предусматриваются: темп роста экспортных поставок на уровне 104,1% и рентабельности продаж в промышленности - 7,5%. Расчет указанных показателей основан на оптимальных объемах производства сельскохозяйственной продукции, производственных мощностях перерабатывающих предприятий и сложившейся конъюнктуре внешних рынков", - сказал Игорь Брыло.

По его словам, имеющийся производственный потенциал при грамотном и эффективном его использовании позволит обеспечить темп роста валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий не менее 104,5%, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 104,9%, промышленного производства на уровне 103%. "Необходимые объемы производства продукции на 2022 год прошли защиту в министерстве, согласованы с каждой областью и будут закреплены постановлением коллегии", - отметил министр.-0-