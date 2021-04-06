БЦК открыла представительство в Украине

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "Белорусская цементная компания" открыл свое представительство в Украине. Презентация ООО "Белорусская цементная компания - Украина" состоялась на международной строительной выставке InterBuildExpo-2021 в Киеве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт цементного холдинга.

"Открытие собственного представительства - это важный шаг в эффективном сотрудничестве с украинскими потребителями цемента и строительных материалов", - считает начальник управления по внешнеэкономической деятельности предприятия Ольга Врублевская.

Что касается участия БЦК в выставке, то, по информации начальника управления, была презентована продукция всех предприятий холдинга, продемонстрирована производственная мощность входящих в него заводов. Стенд БЦК посетили представители более 30 крупных профильных организаций, преимущественно украинских, а также из Румынии, Молдовы и других стран. Это фирмы со своими торговыми сетями, строительные компании и производители железобетонных изделий. Кроме того, состоялись встречи с представителями крупных логистических компаний, которые прорабатывают вопрос доставки белорусской продукции по территории Украины и за ее пределы. "Прошли успешные переговоры. Больше всего потребителей интересовали поставки из Беларуси цемента и блоков из ячеистого бетона. По итогам выставки БЦК находится на стадии заключения крупных контрактов", - подчеркнула Ольга Врублевская.

Торговый дом "Белорусская цементная компания - Украина" заработал в марте 2021 года. Это уже четвертое представительство БЦК за рубежом: холдинг имеет свои торговые дома в России (Смоленск, Калининград) и Польше (Седльце).-0-