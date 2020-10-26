БЦК зарегистрировала свой товарный знак

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "Белорусская цементная компания" получила свидетельство Национального центра интеллектуальной собственности о регистрации собственного товарного знака, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БЦК.
Как пояснили в пресс-службе, товарный знак выглядит как комбинированное изображение с сочетанием фирменных цветов холдинга - белого, серого и оранжевого. Теперь компания обладает исключительным правом на использование своего товарного знака на территории Беларуси.
"Регистрация товарного знака - это дополнительный инструмент для защиты своих интересов на рынке, в том числе от недобросовестной конкуренции, - считают в управляющей компании холдинга. - В дальнейшем БЦК планирует зарегистрировать собственный товарный знак и на внешних рынках".-0-