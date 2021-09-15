БЦЗ в январе-июле увеличил экспорт цемента на 53,7%

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусский цементный завод" в январе-июле увеличило экспорт цемента на 53,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт холдинга "Белорусская цементная компания" (БЦК).

"Также предприятие холдинга ОАО "Белорусский цементный завод" за семь месяцев этого года нарастило производство продукции по сравнению с январем-июлем 2020 года, в том числе цемента - на 4,6%, извести - на 7,9%, мела - на 9,5%. Темп роста отгрузки собственно цемента за этот период составил 110%. На экспорт его поставлено на 53,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль от реализации достигла свыше Br14,1 млн, рентабельность продаж составила 8,9%", - говорится в сообщении.

ОАО "Белорусский цементный завод" является одним из крупнейших производителей строительной продукции. Благодаря применению прогрессивных и экологически безопасных технологий, рациональному использованию природных ресурсов, постоянному производственному контролю за качеством выпускаемой продукции и оптимальной организации процессов производства и управления предприятие выпускает высококачественные портландцементы (в том числе: сульфатостойкие, песчанистые, быстротвердеющие, для транспортного строительства, шлакопортландцементы), известь строительную, мел молотый для производства комбикормов, силикатный кирпич, блоки из ячеистого бетона, железобетонные изделия.

Продукция предприятия поставляется на внутренний рынок, в Россию, а также в страны Европейского Союза - Литву, Латвию и Польшу.-0-