Булавин: развитие таможенного транзита - принципиальный вопрос для ЕАЭС

12 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Развитие таможенного транзита является принципиальным вопросом для Евразийского экономического союза, заявил сегодня на заседании объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза в Бресте руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из 24 вопросов, вынесенных на обсуждение, стал пилотный проект по применению навигационных устройств при контейнерных перевозках товаров железнодорожным транспортом по маршруту Китай - Европа - Китай.

Во время заседания

"С прошлого года мы активно занимаемся экспериментами во взаимодействии с нашими железнодорожными службами, чтобы полностью перейти на безбумажные технологии. Вначале был эксперимент Наушки - Брест, с января этого года он продолжился по новым направлениям: Наушки - Колядичи и Наушки - Орша. Развитие транзита - это принципиальный вопрос в целом для Евразийского экономического союза. Речь также идет о том, чтобы на всей протяженности таможенного транзита применять однократный таможенный контроль и чтобы его результаты принимались всеми другими таможенными администрациями", - сказал Владимир Булавин.

Председатель ГТК Юрий Сенько отметил: в вопросе применения навигационных пломб в каждой стране уже есть свои операторы, наработана оперативная практика и нормативная база. "Мы решили с мая активно взяться за комплекс мер, связанных с электронной пломбой и движением транзитного груза по железной дороге, начиная от Китая и заканчивая Европейским союзом, и наоборот. Это очень важное решение, которое сегодня будет принято, оно действительно облегчит работу: транзитным странам не нужно будет дополнительно тратить силы и средства на контроль таких грузов", - сказал Юрий Сенько.

Юрий Сенько

В Бресте сегодня проходит 34-е заседание объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза. В мероприятии участвуют представители таможенных органов всех стран - участниц Евразийского экономического союза: Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана. В повестку дня включен широкий спектр вопросов, касающихся таможенного регулирования. В частности, речь идет о совершенствовании информационного взаимодействия таможенных служб. Обсуждаются также меры по недопущению ввоза на территорию ЕАЭС опасных отходов, развитие предварительного таможенного декларирования. Предлагается дополнить перечень товаров, таможенная стоимость которых находится под контролем, новыми видами товаров. Ряд вопросов связан с расширением номенклатуры товаров, ввозимых для личного пользования.

В работе заседания объединенной коллегии принимает участие председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.-0-

Фото Вадима Якубёнка