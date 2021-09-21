Бульдозеры и лесная техника нового поколения: гендиректор "АМКОДОРа" рассказал о новинках холдинга

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" Александр Ефимов рассказал о новинках предприятия на пресс-конференции, приуроченной ко Дню машиностроителя, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году холдинг продемонстрирует две новинки в сфере лесопромышленного комплекса - харвестер и форвардер нового поколения с колесной формулой 6х6. Эти машины полностью отвечают мировому уровню, начиная от дизайна и эргономики в кабине, что позволяет оператору работать в очень комфортных условиях. К тому же эти машины будут оснащены собственной компонентной базой. Те узлы, тандемные мосты, харвестерные головки, манипуляторы, которые мы раньше покупали по импорту, теперь локализуем на нашем предприятии", - сказал Александр Ефимов. По его словам, по некоторым видам машин до 90% комплектующих "АМКОДОР" производит в Беларуси, а по некоторой технике и вовсе почти 100%.

По машинам лесопромышленного комплекса "АМКОДОР" имеет устойчивый портфель заказов. "Сегодня наши ключевые рынки демонстрируют рост. По этим машинам мы практически завершаем формировать портфель заказов на весь 2022 год. Эта техника будет работать в Беларуси, России, также мы активно выходим на украинский рынок", - добавил гендиректор.

Предприятие планирует реализовать много новинок для строительной и дорожной отраслей. "Уже становятся на производство совершенно новые бульдозеры, которые не имеют аналогов в Беларуси. Это инновационная продукция. На первую партию у нас уже есть заказы, и фактически уже выстраивается очередь на следующие, - рассказал глава холдинга. - В нашей линейке будет расширен модельный ряд экскаваторов. При открытии модернизированного завода "АМКОДОР-КЭЗ" мы показали опытный образец, который сегодня проходит испытания. Это современный экскаватор с объемом ковша 1 куб.м. Спрос на него мы ожидаем также очень высокий. Ведь такая техника востребована не только в нашей стране, но и на других рынках сбыта".

Александр Ефимов отметил, что "АМКОДОР" сегодня - международный холдинг, в состав которого входят 28 организаций, в том числе 18 заводов. Они располагаются не только в Беларуси, но и за рубежом. "Мы ведем глубокое реформирование всех бизнес-процессов на наших предприятиях. Свой бизнес мы разделили на пять частей, таким образом у нас появилось пять дивизионов: строительных, лесных, коммунальных, сельскохозяйственных машин и компонентов. Каждый из них отвечает за полный жизненный цикл развития своей продуктовой линейки - от проведения исследований на рынке, выявления потребностей наших клиентов до разработок, постановки в производство, снятия продукта с производства и его утилизации. Это решение мы принимали на основании того, что наш модельный ряд уже превысил 125 единиц специальной техники. Вообще в линейке "АМКОДОРА" более 6,5 тыс. товарных позиций, и управлять таким большим объемом стало довольно сложно, поэтому появились вот эти пять независимых направлений. Каждое из них занимается в том числе развитием своих предприятий в плане технологического оснащения. С 2020 года без остановки производства мы ведем модернизацию одновременно восьми наших предприятий, шесть из которых находятся в Беларуси и два в России. Наши организации приобретают современный облик, мы оснащаем их оборудованием, соответствующим мировому уровню. Это позволяет выпускать качественную продукцию по низкой себестоимости и успешно завоевывать свои доли рынка", - подчеркнул гендиректор.-0-