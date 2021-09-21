Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 21 сентября 2021
Минск Переменная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:05 Бульдозеры и лесная техника нового поколения: гендиректор "АМКОДОРа" рассказал о новинках холдинга Экономика
16:54 Прокуратура и ГАИ Гродненской области проверили шумные машины и мотоциклы Регионы
16:50 ГАИ Минска ищет свидетелей смертельного столкновения легковушки и фуры Происшествия
16:47 Вратарь минского "Динамо" Алексей Колосов стал лучшим игроком дня в КХЛ Спорт
16:46 Борисовский школьник взламывал аккаунты в популярной компьютерной игре Происшествия
16:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1917 пациентов с COVID-19, выписаны 1362 Общество
16:43 ФОТОФАКТ: Минчане несут цветы к посольству России в связи с трагедией в Перми Регионы
16:42 Перераспределение полномочий и поправки в Конституцию. Лукашенко проведет ряд важных мероприятий Президент
16:36 В Минске участились наезды на несовершеннолетних пешеходов Происшествия
16:20 В Могилевской области расследуют дела о публикации личных данных и оскорблении представителя власти Происшествия
16:07 Захарова назвала срежиссированной кампанию в западных СМИ в отношении учения "Запад-2021" Общество
15:52 Захарова: Западу не удалось и не удастся дискредитировать российскую избирательную систему В мире
15:48 Гунько: санкции против промпредприятий пролоббированы крупными мировыми корпорациями Общество
15:48 Головченко: бюджет Беларуси 2022 года сохранит социальную направленность Экономика
15:39 Соловей: активисты Белорусского фонда мира продолжают отстаивать историческую правду о войне Регионы
15:36 На белорусско-украинской границе задержан нарушитель Происшествия
15:33 КГК: в Брестской области не приняты меры по сокращению количества долгостроев Регионы
15:31 Брестчанин получил пять лет колонии за поджог квартиры в многоэтажке Происшествия
15:28 Минэкономики: доходы населения в 2022 году должны вырасти на 2% Экономика
15:25 Украина с 23 сентября переходит в желтую карантинную зону В мире
15:18 В столичном микрорайоне Зеленый Луг возникли перебои с водоснабжением Регионы
15:15 Беларусь планирует в 2022 году нарастить экспорт до $46 млрд Экономика
15:08 Бюджет Беларуси 2022 года планируется с дефицитом Br2,9-3 млрд Экономика
15:04 ВОЗ: 99% летальных исходов из-за COVID-19 приходится на невакцинированных В мире
15:00 Судебные эксперты рассказали подробности резонансного убийства женщины в Барановичах Происшествия
15:00 Рост ВВП Беларуси в 2022 году планируется на уровне 2,9% Экономика
14:56 В Минской области стартовал отопительный сезон Регионы
14:55 Беларусь предложила Пакистану сотрудничество в области атомной энергетики Экономика
14:54 Спецмероприятие "Арсенал" пройдет в Минской области 4-8 октября Общество
14:48 Минздрав и профсоюз оценят соблюдение норм охраны труда в медорганизациях Общество
Все новости
Все новости
Экономика
21 сентября 2021, 17:05

Бульдозеры и лесная техника нового поколения: гендиректор "АМКОДОРа" рассказал о новинках холдинга

Фото из архива
Фото из архива

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" Александр Ефимов рассказал о новинках предприятия на пресс-конференции, приуроченной ко Дню машиностроителя, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году холдинг продемонстрирует две новинки в сфере лесопромышленного комплекса - харвестер и форвардер нового поколения с колесной формулой 6х6. Эти машины полностью отвечают мировому уровню, начиная от дизайна и эргономики в кабине, что позволяет оператору работать в очень комфортных условиях. К тому же эти машины будут оснащены собственной компонентной базой. Те узлы, тандемные мосты, харвестерные головки, манипуляторы, которые мы раньше покупали по импорту, теперь локализуем на нашем предприятии", - сказал Александр Ефимов. По его словам, по некоторым видам машин до 90% комплектующих "АМКОДОР" производит в Беларуси, а по некоторой технике и вовсе почти 100%.

По машинам лесопромышленного комплекса "АМКОДОР" имеет устойчивый портфель заказов. "Сегодня наши ключевые рынки демонстрируют рост. По этим машинам мы практически завершаем формировать портфель заказов на весь 2022 год. Эта техника будет работать в Беларуси, России, также мы активно выходим на украинский рынок", - добавил гендиректор.

Предприятие планирует реализовать много новинок для строительной и дорожной отраслей. "Уже становятся на производство совершенно новые бульдозеры, которые не имеют аналогов в Беларуси. Это инновационная продукция. На первую партию у нас уже есть заказы, и фактически уже выстраивается очередь на следующие, - рассказал глава холдинга. - В нашей линейке будет расширен модельный ряд экскаваторов. При открытии модернизированного завода "АМКОДОР-КЭЗ" мы показали опытный образец, который сегодня проходит испытания. Это современный экскаватор с объемом ковша 1 куб.м. Спрос на него мы ожидаем также очень высокий. Ведь такая техника востребована не только в нашей стране, но и на других рынках сбыта".

Александр Ефимов отметил, что "АМКОДОР" сегодня - международный холдинг, в состав которого входят 28 организаций, в том числе 18 заводов. Они располагаются не только в Беларуси, но и за рубежом. "Мы ведем глубокое реформирование всех бизнес-процессов на наших предприятиях. Свой бизнес мы разделили на пять частей, таким образом у нас появилось пять дивизионов: строительных, лесных, коммунальных, сельскохозяйственных машин и компонентов. Каждый из них отвечает за полный жизненный цикл развития своей продуктовой линейки - от проведения исследований на рынке, выявления потребностей наших клиентов до разработок, постановки в производство, снятия продукта с производства и его утилизации. Это решение мы принимали на основании того, что наш модельный ряд уже превысил 125 единиц специальной техники. Вообще в линейке "АМКОДОРА" более 6,5 тыс. товарных позиций, и управлять таким большим объемом стало довольно сложно, поэтому появились вот эти пять независимых направлений. Каждое из них занимается в том числе развитием своих предприятий в плане технологического оснащения. С 2020 года без остановки производства мы ведем модернизацию одновременно восьми наших предприятий, шесть из которых находятся в Беларуси и два в России. Наши организации приобретают современный облик, мы оснащаем их оборудованием, соответствующим мировому уровню. Это позволяет выпускать качественную продукцию по низкой себестоимости и успешно завоевывать свои доли рынка", - подчеркнул гендиректор.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
предприятие
Новости рубрики Экономика
Роман Головченко Головченко: бюджет Беларуси 2022 года сохранит социальную направленность
Александр Червяков Минэкономики: доходы населения в 2022 году должны вырасти на 2%
Фото из архива Беларусь планирует в 2022 году нарастить экспорт до $46 млрд
Юрий Селиверстов Бюджет Беларуси 2022 года планируется с дефицитом Br2,9-3 млрд
Фото из архива Рост ВВП Беларуси в 2022 году планируется на уровне 2,9%
Фото из архива Беларусь предложила Пакистану сотрудничество в области атомной энергетики
Главное
Во время совещания Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина
Возможности досрочного использования семейного капитала планируется расширить
Головченко: бюджет Беларуси 2022 года сохранит социальную направленность
В Беларуси дополнительно простимулируют строительство жилья в сельской местности
Топ-новости
Перераспределение полномочий и поправки в Конституцию. Лукашенко проведет ряд важных мероприятий
Лукашенко поддержал создание в Беларуси системы малых грантов на реализацию молодежных инициатив
Работникам предложат новый выгодный механизм для добровольного накопительного страхования пенсий
Бульдозеры и лесная техника нового поколения: гендиректор "АМКОДОРа" рассказал о новинках холдинга
Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью
ФОТОФАКТ: Минчане несут цветы к посольству России в связи с трагедией в Перми
Захарова назвала срежиссированной кампанию в западных СМИ в отношении учения "Запад-2021"
Беларусь предложила Пакистану сотрудничество в области атомной энергетики
Гунько: санкции против промпредприятий пролоббированы крупными мировыми корпорациями
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1917 пациентов с COVID-19, выписаны 1362
Данные социсследований: около 94% белорусов в период COVID-19 носят маски в общественных местах
Соболенко впервые в карьере квалифицировалась на итоговый турнир WTA
Спецмероприятие "Арсенал" пройдет в Минской области 4-8 октября
"Белгоспищепром": ситуация на рынке сахара стабильная, дефицита нет
Минэнерго прокомментировало информацию об импорте Беларусью российской электроэнергии
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.