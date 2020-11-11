11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Бумажная фабрика "Спартак" планирует увеличить переработку макулатуры, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена Новицкая.

"На Бумажной фабрике "Спартак" завершается реализация инвестиционного проекта по реконструкции размольно-подготовительного отдела и технологического потока бумагоделательной машины №2. Его основная цель - увеличить переработку макулатурного сырья низкосортных марок. Проект финансируется из средств ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" (порядка 6 млн евро)", - рассказала Ружена Новицкая.

Проект позволит нарастить производительность бумагоделательной машины до 52,2 тыс. т в год. В том числе увеличится переработка вторичных отходов (низкосортной макулатуры МС-13В) в 3,5 раза - с 6,5 тыс. т до 22,9 тыс. т в год.

Кроме того, завершены техническое перевооружение и модернизация ОАО "СКБЗ "Альбертин". Инвестпроект включал приобретение и установку картоноделательной машины и потока по подготовке макулатурной массы. Модернизация способствовала увеличению переработки макулатуры до 95 тыс. т в год (на 40%). Производство картона выросло до 50 тыс. т в год (ранее было 30 тыс. т).

Бумажная фабрика "Спартак" находится в Шклове. Основана в 1898 году. В настоящее время выпускает свыше 20 наименований продукции, в том числе бумагу, гофрокартон и гофроящики, продукцию санитарно-гигиенического назначения и другое.

Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин" - одно из старейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Беларуси, построенное в начале XIX века. В настоящее время здесь действуют цеха производства картона, производства бумаги, санитарно-гигиенических бумаг, а также ряд вспомогательных.-0-