Буровые бригады "Белоруснефти" установили два абсолютных рекорда суточной проходки

1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В "Белоруснефти" установили сразу два абсолютных рекорда суточной проходки среди буровых бригад. На скважине №604 Речицкого месторождения за сутки прошли 648 м горных пород. На Красносельской площади рекорд установлен при бурении боковых стволов - 344 м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Рекорд суточной проходки на Речицком месторождении принадлежит бригаде №14 СУБРа (мастер Евгений Прахоцкий). Здесь на буровой установке эшелонного типа 3Д-76 строят эксплуатационную скважину глубиной 3210 м. Предыдущий рекорд суточной проходки на таком же типе буровой установки продержался более года - с 18 марта 2020 года. Тогда на скважине №174 Вишанского месторождения прошли 553 м. Абсолютной скоростью проходки среди буровых бригад до недавнего времени считался 621 м в сутки. Ее зафиксировали 12 февраля этого года на скважине №150 Давыдовской площади. Бурили на установке АРС-250.

В "Белоруснефти" подчеркнули, что установить новый абсолютный рекорд удалось благодаря слаженной работе нескольких подразделений - Светлогорского управления буровых работ, сервисной службы по наклонно-направленному бурению управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин, тампонажного управления.

Такая же сработанность коллективов различных служб позволила установить еще один абсолютный рекорд суточной проходки - по бурению боковых стволов. Результат в 344 м зафиксирован на скважине № 220s2 Красносельского нефтяного месторождения.

Проектная глубина скважины - 3704 м, протяженность ствола - 1105 м. Принадлежит новое достижение бригаде №16 (мастер Сергей Гребенчук) управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин. Работает коллектив на установке АРС-225.

Предыдущий максимум фиксировали на скважине №59s2 Вишанского нефтяного месторождения 31 августа прошлого года - 333 м.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в других странах.-0-