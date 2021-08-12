БУТБ 16 августа проведет первые торги пеллетами из лузги подсолнечника на экспорт

12 августа, Минск /Корр БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже 16 августа состоятся первые торги топливными гранулами (пеллетами) из лузги подсолнечника на экспорт, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Пока на продажу выставлена пробная партия объемом 250 т. Данный лот планируется реализовать в рамках совмещенной торговой сессии по топливной продукции, где также представлены такие товарные позиции, как щепа и древесные отходы, торфяные брикеты, древесные пеллеты и дровяная древесина.

"Для белорусского рынка топливные гранулы, или пеллеты, производимые из лузги подсолнечника, пока что экзотический товар, в то время как в Западной Европе они пользуются спросом наравне с более распространенными древесными пеллетами. По теплотворности гранулы из лузги превосходят древесный аналог, а также имеют более низкую себестоимость. Торги новым товаром организуются по запросу компании-производителя, которая выразила желание воспользоваться возможностями биржевой площадки для реализации своей продукции. Разумеется, мы пошли навстречу, поскольку на сегодняшний день через биржу успешно экспортируется широкая гамма топливной продукции, в том числе из возобновляемого сырья. В целом номенклатура биржевых товаров постоянно пополняется новыми позициями, причем нередко по инициативе продавцов или покупателей", - рассказали в пресс-службе.

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Топливные пеллеты из лузги подсолнечника - побочный продукт производства растительного масла. Теплота сгорания таких пеллет составляет 4,3-4,5 кВт/кг. Это в 1,5 раза больше, чем у древесины, а зольность не превышает 3%.-0-