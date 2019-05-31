31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) аккредитовала нового брокера в Литве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.
Vigidas Pack стала вторым брокером БУТБ в Литовской Республике. Компания специализируется на производстве и реализации промышленных палет и имеет значительный опыт закупки лесопродукции через биржу.
"В статусе биржевого брокера компания планирует привлекать на биржевые торги покупателей древесины из Литвы и других стран Балтии, а также информировать представителей делового сообщества из этого региона о преимуществах использования биржевого механизма для выхода на рынок Беларуси", - отметили в пресс-службе.
Как отмечается, помимо пиломатериалов, руководство Vigidas Pack не исключает возможность проработки и других перспективных товарных направлений, представленных на электронных площадках БУТБ (сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары).-0-
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