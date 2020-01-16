БУТБ аккредитовала первого биржевого брокера в Венгрии

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное белорусско-венгерское предприятие Belmastroy Zrt. стало первым брокером Белорусской универсальной товарной биржи в Венгрии. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Belmastroy Zrt. специализируется на оказании широкого спектра строительных услуг, имеет значительный опыт реализации проектов в строительной сфере и входит в Национальную федерацию строительных организаций-подрядчиков Венгрии.

В статусе биржевого брокера компания намерена привлекать на биржевые торги покупателей стройматериалов из Венгрии и других стран Евросоюза, а также информировать представителей делового сообщества из этого региона о возможностях использования биржевого механизма для выхода на рынок Беларуси. При содействии Belmastroy Zrt. планируется организовать регулярные поставки в Венгрию белорусского цемента, щебня, кирпичей и блоков из ячеистого бетона, в том числе в рамках проекта по строительству новых реакторов АЭС "Пакш". В настоящее время эта продукция реализуется в двух биржевых секциях: промышленных и потребительских товаров и перспективных биржевых товаров.

"Экспортные биржевые торги стройматериалами - это пилотный проект, направленный на повышение эффективности реализации продукции белорусской строительной отрасли на внешних рынках. Здесь мы тесно сотрудничаем с Минстройархитектуры и предприятиями-экспортерами, - отметил Роман Янив. - Несмотря на то, что в регулярном режиме торги по этой товарной группе стали проводиться не так давно, уже сформировался пул постоянных покупателей из Литвы, Польши, России и Украины. С помощью нашего нового брокера рассчитываем выйти и на рынок Венгрии".

Помимо стройматериалов, венгерский брокер не исключает возможность проработки других перспективных товарных направлений, представленных на электронных площадках БУТБ, таких как сельхозпродукция, изделия из черных и цветных металлов и лесоматериалы.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы 11 брокеров-нерезидентов Беларуси из 10 стран.-0-