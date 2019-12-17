БУТБ: биржевой экспорт сельхозпродукции в январе-ноябре увеличился более чем на 40%

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма экспортных сделок с сельхозпродукцией на Белорусской универсальной товарной бирже по итогам января-ноября 2019 года составила Br162 млн, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь биржи Роман Янив.

Такой рост обусловлен в частности значительным увеличением экспорта сливочного масла (почти в 3 раза, до Br83 млн), несмотря на некоторое снижение биржевых котировок. Еще более высокая динамика характерна для поставок за рубеж сухого молока, продажи которого через биржу выросли в 4 раза (до Br30 млн) в том числе за счет благоприятной ценовой конъюнктуры на российском рынке.

В тройку самых востребованных товарных позиций также вошло рапсовое масло, поставляемое в страны Европейского союза. С начала текущего года сумма сделок с ним достигла Br28 млн, превзойдя прошлогодний результат на 71%.

"К перспективным товарным позициям со значительным экспортным потенциалом можно отнести сухую молочную сыворотку, - отметил Роман Янив. - Так, если в 2018 году объемы экспорта были минимальными - всего 120 т на Br440 тыс., то в нынешнем году продажи выросли в денежном выражении в 5,6 раза до Br2,5 млн. При этом повышенный спрос на сыворотку наблюдается как в соседних государствах, так и в странах дальнего зарубежья".

По состоянию на 1 декабря текущего года на БУТБ аккредитовано 22 435 компаний, включая 4496 нерезидентов из 62 стран. По итогам января-ноября совокупный товарооборот БУТБ увеличился на 6% (до Br4,2 млрд). Общий объем экспортных сделок составил Br958 млн, или плюс 4% к результату 2018 года.-0-