БУТБ: биржевой товарооборот демонстрирует положительную динамику по всем направлениям

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В текущем году биржевой товарооборот демонстрирует высокую положительную динамику по всем товарным направлениям. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи Андрей Новиков в ходе ежегодной конференции международной Ассоциации фьючерсных рынков, которая прошла в онлайн-формате, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Мероприятие собрало руководителей и топ-менеджеров товарных и валютно-фондовых бирж, расчетно-клиринговых палат и кредитно-финансовых учреждений из разных стран мира.

"В текущем году биржевой товарооборот демонстрирует стабильно высокую положительную динамику по всем товарным направлениям. При этом, как и в случае с электронной коммерцией, пандемия коронавируса, вопреки пессимистичным прогнозам, скорее поспособствовала развитию биржевого сегмента товарного рынка, нежели затормозила его. В условиях закрытых границ и работы на удаленке компании стали активнее использовать современные онлайн-инструменты и решения, в том числе и биржевую площадку. Например, для многих белорусских экспортеров биржа стала альтернативным каналом сбыта, благодаря которому они смогли не только сохранить показатели продаж на допандемийном уровне, но и улучшить их. То же самое можно сказать и об иностранных участниках торгов, которые оценили преимущества механизма транзитных сделок и стали применять его на регулярной основе", - сказал Андрей Новиков.

В своем выступлении перед представителями мирового биржевого сообщества он также отметил значительное расширение географии поставок белорусских пиломатериалов, рапсового масла, свекловичного жома и мелассы, молокопродуктов, стальной арматуры и кожевенной продукции. При этом заметный рост биржевых продаж был характерен и для внутреннего рынка, особенно по таким позициям, как уголь, кормовые добавки, злаковые, мясо, средства защиты растений.

О высокой востребованности белорусской биржевой площадки свидетельствуют и данные статистики. Так, общая сумма сделок, совершенных на БУТБ за январь - сентябрь текущего года, составила $2,4 млрд, что на 62% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Из них экспортные транзакции - $564 млн, что на 76% больше показателя прошлого года. Увеличилась и клиентская база биржи: на 1 октября 2021 года на БУТБ было аккредитовано 26 878 компаний, включая 5372 нерезидента из 67 стран.

Ассоциация фьючерсных рынков (Association of Future Markets, AFM) создана в 1998 году по инициативе бирж-учредителей: Будапештской товарной биржи, Центральной расчетно-клиринговой палаты и депозитария Будапешта, Румынской товарной биржи, Фьючерсной биржи Буэнос-Айреса, Амстердамской товарной биржи, Южноафриканской фьючерсной биржи, Варшавской товарной биржи и Малазийской биржи деривативов. Главная цель - способствовать формированию и развитию биржевых рынков и обеспечивать эффективную коммуникацию и взаимодействие между членами ассоциации. В настоящее время в состав AFM входит 29 биржевых и околобиржевых структур из 20 стран мира. БУТБ является полноправным членом ассоциации с 2011 года.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-