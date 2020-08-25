ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 25 августа 2020
Минск Облачно с прояснениями +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:34 Дожди и до 25 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 августа Общество
11:30 Число погибших из-за наводнений в Судане превысило 80 В мире
11:25 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в шести районах Беларуси Общество
11:21 БУТБ будет проводить регулярные торги цементом для внутреннего рынка Экономика
11:21 Сельскохозяйственный цех МТЗ завершает уборку зерновых Экономика
11:10 Два подростка на мотоциклах столкнулись в Пуховичском районе Происшествия
11:09 О зарплатах, пенсиях и внешнем долге - Лукашенко принял с докладом первого вице-премьера и министра финансов Президент
11:02 Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 сентября Экономика
10:55 В Бобруйском районе горел магазин Происшествия
10:54 В России за сутки выявили 4696 заразившихся COVID-19 В мире
10:48 Белоруска Алена Омелюсик заняла восьмое место на ЧЕ-2020 по велоспорту на треке во Франции Спорт
10:47 Главе РНПЦ "Кардиология" присуждена межгосударственная премия "Звезды Содружества" Общество
10:33 "Гомсельмаш" начал поставки комбайнов GS12A1 в Армению Экономика
10:27 Вассерман: организаторам протестов в Беларуси, как и Саахову из "Кавказской пленницы", пора к прокурору Общество
10:16 ID-карту можно будет использовать для входа в общегосударственную автоматизированную инфосистему Технологии
10:09 Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о подкупе участников хоккейных матчей Происшествия
10:03 ВОЗ призывает к равноправному доступу к вакцинам В мире
09:52 "Белоруснефть-Сибирь" установила новый рекорд проходки при бурении боковых стволов Экономика
09:48 В Беларуси осталось убрать менее 8% площадей зерновых Экономика
09:43 Молодежный велопробег #ЗАБеларусь пройдет в Минске 28 августа Регионы
09:40 Мужчину без сознания достали спасатели из колодца в Петриковском районе Происшествия
09:38 На границе Перу и Эквадора произошло землетрясение В мире
09:31 Давление на МКС стабилизировано - Роскосмос Технологии
09:23 Учения по реагированию на ЧС на объектах жизнеобеспечения пройдут 26 августа в Смолевичском районе Общество
09:12 В Беларуси увеличены нормы расходов на питание в средних школах - училищах олимпийского резерва Общество
09:12 Более 500 га леса сгорело на юге Франции В мире
09:09 Белорусские волейболистки одержали победу над Словакией на молодежном ЧЕ-2020 Спорт
08:58 Соболенко и Азаренко вышли в 1/8 финала теннисного турнира в Нью-Йорке Спорт
08:50 ООН призывает восстановить пострадавший от COVID-19 сектор туризма без ущерба для климата В мире
08:39 В Гомельской области 72% в поступлениях от всех налоговых проверок - уплаты после камерального контроля Регионы
Все новости
Все новости
Экономика
25 августа 2020, 11:21

БУТБ будет проводить регулярные торги цементом для внутреннего рынка

Фото из архива
Фото из архива

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые сессионные торги цементом для внутреннего рынка пройдут на Белорусской универсальной товарной бирже 27 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Торговые сессии планируется проводить еженедельно по четвергам. По договоренности с Белорусской цементной компанией (БЦК), чья продукция реализуется через биржевую площадку, на торги будут выставляться только крупные лоты стоимостью свыше 1 тыс. базовых величин (1 БВ - Br27). Ожидается, что перевод биржевой торговли цементом на регулярную основу позволит повысить продажи данной продукции во время "низкого сезона", который обычно длится с сентября по март", - сказал Роман Янив.

При этом на БУТБ отмечают, что биржевой механизм уже доказал свою эффективность на практике при реализации цемента на экспорт. "Проведение регулярных сессионных торгов цементом - это закономерное развитие сотрудничества БУТБ и БЦК, учитывая, что биржевой механизм хорошо показал себя при продаже небольших объемов цемента за рубеж. В частности, удалось выйти на новые рынки и обеспечить регулярность закупок", - обратил внимание начальник управления торгов перспективными товарами БУТБ Максим Хомич.

По его словам, у биржи есть значительный опыт продажи цемента на внутренний рынок, однако до сих пор торги проводились нерегулярно - по мере поступления заявок. "Тарированный цемент уже несколько лет успешно продается на БУТБ в секции промышленных и потребительских товаров. За это время сформировался пул постоянных покупателей, которые, как мы рассчитываем, и примут участие в первых сессионных торгах. Параллельно ведется работа по привлечению новых покупателей, в первую очередь крупных компаний-застройщиков. Для них главное преимущество биржевых торгов - оперативность и гарантии исполнения сделок. Поэтому в перспективе биржевой сегмент цементного рынка будет постепенно расширяться. Я в этом не сомневаюсь", - подчеркнул Максим Хомич.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
биржа
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Сельскохозяйственный цех МТЗ завершает уборку зерновых
Фото из архива Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 сентября
Фото "Гомсельмаш" "Гомсельмаш" начал поставки комбайнов GS12A1 в Армению
Фото из архива "Белоруснефть-Сибирь" установила новый рекорд проходки при бурении боковых стволов
Фото из архива В Беларуси осталось убрать менее 8% площадей зерновых
Сбор живицы. Фото из архива Экспорт продукции "Лесохимика" в январе-июле вырос в 2,3 раза
Главное
Николай Снопков, Александр Лукашенко и Юрий Селиверстов О зарплатах, пенсиях и внешнем долге - Лукашенко принял с докладом первого вице-премьера и министра финансов
Кочанова: ни одно обращение граждан не должно остаться без надлежащего рассмотрения
В Беларуси выздоровели и выписаны 68 925 пациентов с COVID-19
В Беларуси осталось убрать менее 8% площадей зерновых
Топ-новости
Главе РНПЦ "Кардиология" присуждена межгосударственная премия "Звезды Содружества"
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в шести районах Беларуси
"Гомсельмаш" начал поставки комбайнов GS12A1 в Армению
Минздрав опубликовал рекомендации по организации образовательного процесса в условиях COVID-19
ID-карту можно будет использовать для входа в общегосударственную автоматизированную инфосистему
В Беларуси проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности ВС
Нотариусы Брестской области проведут бесплатные консультации ко Дню знаний
"Белоруснефть-Сибирь" установила новый рекорд проходки при бурении боковых стволов
Вассерман: организаторам протестов в Беларуси, как и Саахову из "Кавказской пленницы", пора к прокурору
Организации ФПБ выделят около Br5 млн на подготовку детей к школе
МВД составило 79 протоколов за нарушение законодательства после массовых мероприятий 23 августа
В Беларуси началась подготовка к вакцинации против гриппа
Послу Литвы вручена нота протеста в связи с инцидентом на госгранице
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 14 сентября
Молодежный велопробег #ЗАБеларусь пройдет в Минске 28 августа
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.