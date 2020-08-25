БУТБ будет проводить регулярные торги цементом для внутреннего рынка

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые сессионные торги цементом для внутреннего рынка пройдут на Белорусской универсальной товарной бирже 27 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Торговые сессии планируется проводить еженедельно по четвергам. По договоренности с Белорусской цементной компанией (БЦК), чья продукция реализуется через биржевую площадку, на торги будут выставляться только крупные лоты стоимостью свыше 1 тыс. базовых величин (1 БВ - Br27). Ожидается, что перевод биржевой торговли цементом на регулярную основу позволит повысить продажи данной продукции во время "низкого сезона", который обычно длится с сентября по март", - сказал Роман Янив.

При этом на БУТБ отмечают, что биржевой механизм уже доказал свою эффективность на практике при реализации цемента на экспорт. "Проведение регулярных сессионных торгов цементом - это закономерное развитие сотрудничества БУТБ и БЦК, учитывая, что биржевой механизм хорошо показал себя при продаже небольших объемов цемента за рубеж. В частности, удалось выйти на новые рынки и обеспечить регулярность закупок", - обратил внимание начальник управления торгов перспективными товарами БУТБ Максим Хомич.

По его словам, у биржи есть значительный опыт продажи цемента на внутренний рынок, однако до сих пор торги проводились нерегулярно - по мере поступления заявок. "Тарированный цемент уже несколько лет успешно продается на БУТБ в секции промышленных и потребительских товаров. За это время сформировался пул постоянных покупателей, которые, как мы рассчитываем, и примут участие в первых сессионных торгах. Параллельно ведется работа по привлечению новых покупателей, в первую очередь крупных компаний-застройщиков. Для них главное преимущество биржевых торгов - оперативность и гарантии исполнения сделок. Поэтому в перспективе биржевой сегмент цементного рынка будет постепенно расширяться. Я в этом не сомневаюсь", - подчеркнул Максим Хомич.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-