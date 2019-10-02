БУТБ будет развивать сотрудничество с ЕБРР

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" и Европейский банк реконструкции и развития будут развивать сотрудничество, в том числе в реализации совместных проектов. Такая договоренность достигнута по итогам встречи руководства БУТБ с делегацией ЕБРР, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.
"Стратегия развития биржи является отражением экономической политики нашей страны. Поэтому в ближайшие годы мы планируем уделять особое внимание увеличению объемов биржевого экспорта и диверсификации рынков сбыта белорусских товаров, в первую очередь за счет привлечения на торги новых участников из стран Евросоюза, Азии и Африки. Сегодня на бирже представлены ключевые экспортные позиции: пилопродукция, товары молочной группы, строительные материалы. Все это востребовано за рубежом", - сказал председатель правления БУТБ Александр Осмоловский во время встречи.
Помимо нормативно-правовой базы и перспектив развития биржевой торговли, представителей ЕБРР интересовали вопросы формирования цен на биржевых торгах, возможности для хеджирования рисков и способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств по биржевым договорам.
Стороны также обсудили роль БУТБ в системе государственных закупок Беларуси, порядок участия компаний-нерезидентов в закупочных процедурах и функциональные особенности разработанных биржей электронных торговых площадок.-0-