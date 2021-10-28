БУТБ будет способствовать сохранению баланса спроса и предложения на рынке лесопродукции

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа будет способствовать сохранению баланса спроса и предложения на рынке лесопродукции. Об этом заявил начальник управления торгов лесопродукцией БУТБ Максим Игнатенко, отвечая на вопросы участников круглого стола "Проблемы государственного и частного партнерства в работе предприятий лесопромышленного комплекса Республики Беларусь", организованного во время 27-й международной специализированной выставки оборудования и технологий для лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности "Деревообработка-2021", сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

Максим Игнатенко отметил, что во многом благодаря реализованному биржей комплексу мер, в частности, введению предторгового ценового коридора, цены на пиломатериалы для белорусских потребителей за последние месяцы заметно снизились и в настоящее время предпосылки для нового периода роста отсутствуют. Он также анонсировал разработку совместно с Министерством лесного хозяйства виджета "Свободный ресурс организаций системы Минлесхоза для реализации на биржевых торгах", который планируется разместить на сайте БУТБ. Предполагается, что это поможет предотвратить скачки спроса, поскольку все участники рынка будут видеть доступный объем лесных ресурсов и смогут в нормальном режиме планировать свою работу.

Что касается предложения круглых лесоматериалов на биржевой площадке, то Максим Игнатенко обратил внимание на заявки российских компаний, которые в текущем году начали активно выставлять на продажу свой ресурс. По словам представителя БУТБ, в торгах уже участвуют лесозаготовители из приграничных регионов - Брянской, Смоленской и Псковской областей, причем в ближайшее время их число может вырасти. В частности, непосредственно во время круглого стола интерес к аккредитации на бирже высказал представитель компании из Тверской области России, в распоряжении которой находится около 70% лесного ресурса региона.

Кроме того, в ходе круглого стола обсужден ряд актуальных вопросов, касающихся контроля за исполнением биржевых сделок, механизмов защиты покупателя и использования субсчетов биржи при взаиморасчетах для минимизации возможных рисков.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-