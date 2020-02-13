БУТБ дает широкие возможности для торговли между Казахстаном и Беларусью - посол

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев обсудил возможность применения биржевого механизма для увеличения объемов взаимной торговли между Казахстаном и Беларусью с председателем правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" Александром Осмоловским, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Биржевая площадка предоставляет широкие возможности для развития торговли между Казахстаном и Беларусью. Сегодня казахстанский рынок полностью открыт для белорусских производителей, а на бирже представлены практически все ключевые позиции белорусского экспорта. Более того, мы заинтересованы не только в закупке качественных белорусских товаров, но и готовы содействовать их продвижению на рынки третьих стран, например, в Китай, в то время как Беларусь может стать для нас окном на рынок Евросоюза. Это тоже очень перспективное направление", - считает Аскар Бейсенбаев.

Руководитель БУТБ подчеркнул, что за 15 лет работы биржа зарекомендовала себя как эффективный инструмент торговли, причем не только в Беларуси, но и за рубежом. "Об этом в том числе свидетельствует рост количества и объемов транзитных сделок, когда оба контрагента - иностранные компании, а биржа лишь помогает им безопасно и прозрачно купить или продать товар. Поэтому казахстанские компании могут использовать биржевую площадку как дополнительный канал экспорта в страны Европы или же закупать продукцию, которая пользуется спросом в Казахстане, но не производится в Беларуси, - отметил он. - Например, Казахстан ежегодно импортирует значительные объемы черного металлопроката, а у нас аккредитованы более 2 тыс. российских предприятий, включая крупнейшие металлургические заводы. Для казахстанских компаний это отличная возможность покупать металл без посредников и по максимально выгодной цене за счет конкуренции между продавцами".

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главной функцией которой является оказание содействия белорусским предприятиям по экспорту продукции и предоставление помощи иностранным компаниям по выходу на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-