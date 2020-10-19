БУТБ готова содействовать экспорту белорусских товаров в Сербию

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 19 октября 2020
Минск Переменная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:12 За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 18 октября задержаны 280 человек Происшествия
12:08 Разговор на языке ультиматума с белорусским народом и властью недопустим - Щекин Общество
12:08 Число зараженных COVID-19 в мире превысило 40 млн В мире
12:05 Беларусь и Китай договорились активизировать сотрудничество в области изобразительного искусства Культура
12:03 Галерея "Университет культуры" приглашает на мастер-класс по созданию керамической игрушки-свистелки Афиша
11:58 Во Франции после убийства учителя проверят деятельность более 50 мусульманских ассоциаций В мире
11:54 В "Беллесбумпроме" рассказали подробности пожара на Светлогорском ЦКК Происшествия
11:53 Частные дома в Столине оснастят контейнерами для мусора Регионы
11:52 В Беларуси станет теплее во второй половине недели Общество
11:48 Более половины россиян ожидают ухудшения материального положения - опрос В мире
11:45 За ложные показания $5 тыс. - завершено расследование уголовного дела о подкупе потерпевшей в Минске Происшествия
11:44 Минчанин похитил из магазина строительный инструмент Происшествия
11:31 Ночные заморозки и в основном без осадков ожидается в Беларуси 20 октября Общество
11:29 В Перу обнаружили гигантский геоглиф кошки В мире
11:20 Футбольные фанаты устроили в Братиславе беспорядки из-за COVID-ограничений В мире
11:17 Резервуар горит на Светлогорском ЦКК - есть погибший Происшествия
11:13 Белорусские теннисистки сохранили свои места в мировом рейтинге перед турниром в Остраве Спорт
11:06 В Мостовском районе легковушка переехала лежащего на дороге мужчину Происшествия
11:05 На МКАД автомобиль такси врезался в грузовик Происшествия
11:01 Астероид может упасть на Землю за день до президентских выборов в США Калейдоскоп
10:54 Гродненские таможенники оформляют большую часть транзитных товаров менее чем за 10 минут Регионы
10:53 Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии В мире
10:52 Украинский политолог: радикалов ни в коем случае нельзя допускать к власти Политика
10:51 Мемориальную доску геодезисту и топографу Иосифу Ходзько открыли в Мядельском районе Регионы
10:48 В Витебской области при столкновении двух авто погибла женщина Происшествия
10:44 Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 982 - новый максимум В мире
10:37 Ветераны: раздор и противостояние в обществе - вестники бесконечных страданий и нищеты Общество
10:37 В Могилеве женщина погибла под колесами автомобиля Происшествия
10:35 Здоровая жизнь в Украине является самой короткой в Европе - исследование Lancet В мире
10:32 Дефицит бюджета еврозоны в этом году увеличится в 10 раз В мире
Все новости
Все новости
Экономика
19 октября 2020, 10:26

БУТБ готова содействовать экспорту белорусских товаров в Сербию

Фото из архива
Фото из архива

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа готова содействовать экспорту белорусских товаров в Сербию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Перспективы экспорта белорусской продукции в Сербию и другие страны Балканского региона стали центральной темой переговоров между руководством биржи и ООО "Балкан Бай", которое создано при участии холдинга "БК-Групп" (Сербия). Стороны обсудили возможности биржевой площадки для наращивания взаимного товарооборота Беларуси и Сербии, а также определили наиболее ликвидные белорусские и сербские товары, торговлю которыми целесообразно организовать через БУТБ.

"Продвижение белорусских товаров на внешние рынки - одна из приоритетных задач биржи. Поэтому мы, безусловно, заинтересованы в более широком применении биржевого механизма в торговле между нашими странами. И если ваша компания сможет привлечь на биржевую площадку представителей сербского бизнеса, мы готовы оказать им все необходимое содействие в работе на белорусском рынке", - заявил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский.

Директор ООО "Балкан Бай" Константин Пронькин рассказал, что в компанию регулярно обращаются предприятия из Сербии, Словакии и Румынии, желающие продавать или покупать что-либо в Беларуси. По его мнению, это очень перспективное направление сотрудничества. "Став биржевым брокером, мы могли бы перенаправить весь этот поток заявок на биржевую площадку. При этом мы не хотим ограничиваться лишь Балканским полуостровом. К примеру, у нас наработана сеть деловых контактов в странах Северной Африки, а это достаточно емкий рынок сбыта для белорусских лесоматериалов и другой продукции. Считаю, что это хорошая возможность расширить географию биржевой торговли", - отметил он.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь биржа Сербия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Кукуруза в Беларуси убрана с более чем 70% площадей
Фото из архива Сахарная свекла в Беларуси убрана более чем с половины площадей
Фото из архива Международные "Бизнес-дни в Гомеле" пройдут 27-29 октября
Фото из архива Семинар о торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и стран Африки пройдет 29 октября онлайн
Фото из архива Порядок авторского надзора в строительстве определен в Беларуси
Фото из архива В Беларуси завершается уборка картофеля, сахарная свекла убрана на половине площадей
Главное
Фото из архива ID-карта вместо паспорта: что изменится для белорусов
Кукуруза в Беларуси убрана с более чем 70% площадей
Минтруда предлагает ввести для многодетных мам семичасовой рабочий день с сохранением зарплаты
АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Недвижимость от 2021 рубля за метр – в доме "Салоники"! Ваш подарок к Новому году!
Топ-новости
Порядок авторского надзора в строительстве определен в Беларуси
Белорусский союз офицеров: уличные протесты используются для раскола народа
ИП хотят разрешить с 1 января 2021 года обращаться за админпроцедурами в любую налоговую
БУТБ готова содействовать экспорту белорусских товаров в Сербию
Украинский политолог: радикалов ни в коем случае нельзя допускать к власти
Ночные заморозки и в основном без осадков ожидается в Беларуси 20 октября
За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 18 октября задержаны 280 человек
В "Беллесбумпроме" рассказали подробности пожара на Светлогорском ЦКК
В Беларуси может исчезнуть список запрещенных для женщин профессий
В МЧС рассказали, как вести себя при пожаре в автомобиле
В Беларуси выздоровели и выписаны 79 757 пациентов с COVID-19
Беларусь и Китай договорились активизировать сотрудничество в области изобразительного искусства
СК просит граждан не поддаваться на провокации организаторов беспорядков
Белорусские теннисистки сохранили свои места в мировом рейтинге перед турниром в Остраве
Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.