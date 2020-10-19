БУТБ готова содействовать экспорту белорусских товаров в Сербию

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа готова содействовать экспорту белорусских товаров в Сербию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Перспективы экспорта белорусской продукции в Сербию и другие страны Балканского региона стали центральной темой переговоров между руководством биржи и ООО "Балкан Бай", которое создано при участии холдинга "БК-Групп" (Сербия). Стороны обсудили возможности биржевой площадки для наращивания взаимного товарооборота Беларуси и Сербии, а также определили наиболее ликвидные белорусские и сербские товары, торговлю которыми целесообразно организовать через БУТБ.

"Продвижение белорусских товаров на внешние рынки - одна из приоритетных задач биржи. Поэтому мы, безусловно, заинтересованы в более широком применении биржевого механизма в торговле между нашими странами. И если ваша компания сможет привлечь на биржевую площадку представителей сербского бизнеса, мы готовы оказать им все необходимое содействие в работе на белорусском рынке", - заявил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский.

Директор ООО "Балкан Бай" Константин Пронькин рассказал, что в компанию регулярно обращаются предприятия из Сербии, Словакии и Румынии, желающие продавать или покупать что-либо в Беларуси. По его мнению, это очень перспективное направление сотрудничества. "Став биржевым брокером, мы могли бы перенаправить весь этот поток заявок на биржевую площадку. При этом мы не хотим ограничиваться лишь Балканским полуостровом. К примеру, у нас наработана сеть деловых контактов в странах Северной Африки, а это достаточно емкий рынок сбыта для белорусских лесоматериалов и другой продукции. Считаю, что это хорошая возможность расширить географию биржевой торговли", - отметил он.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-