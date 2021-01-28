БУТБ готова содействовать экспорту топливных гранул в Северную Европу

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности продажи белорусских топливных гранул (пеллет) и другой лесопродукции в страны Северной Европы через Белорусскую универсальную товарную биржу обсуждались во время международной онлайн-конференции Nordic Pellets Conference 2021, организованной шведской биоэнергетической ассоциацией Svebio, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Участниками мероприятия стали ведущие эксперты в сфере биоэнергетики и производители биотоплива из Великобритании, Германии, Дании, Литвы, Польши, Франции и Швеции. С белорусской стороны в конференции участвовали представители концерна "Беллесбумпром", УП "Беллесэкспорт", БУТБ и ООО "Акитама".

Начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий отметил, что в ближайшем будущем доля топливных гранул в структуре поставок отечественной лесопродукции за рубеж может существенно увеличиться, в том числе благодаря применению биржевого механизма. "В 2020 году в Беларуси были построены семь новых пеллетных заводов, которые после выхода на проектную мощность смогут выпускать до 500 тыс. т пеллет в год. Использование биржевой площадки позволит иностранным компаниям покупать любой необходимый им объем продукции непосредственно у производителей, причем как по разовым, так и по годовым контрактам. О востребованности биржевых торгов можно судить по статистике за 2020 год. Только пиломатериалов было реализовано на $260 млн, а в качестве покупателей выступали компании из 30 стран", - заявил он.

На конференции рассматривался весь комплекс вопросов, касающихся производства, сертификации и потребления топливных гранул, а также актуальные тенденции на этом перспективном рынке. Участники мероприятия отметили устойчивый рост спроса на пеллеты в Европейском союзе, что способствует не только увеличению собственных производственных мощностей европейских производителей, но и импорту данной продукции из других стран, включая Беларусь. "При невысокой емкости внутреннего рынка практически весь объем выпускаемых в Беларуси пеллет можно будет поставлять за рубеж, что сделает нашу страну одним из крупнейших экспортеров в регионе", - отметили в пресс-службе БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-