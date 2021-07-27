БУТБ готова содействовать восстановлению объемов взаимной торговли Беларуси и Башкортостана

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы использования площадки Белорусской универсальной товарной биржи как инструмента активизации торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Башкортостана обсуждались в ходе встречи руководства БУТБ с делегацией деловых кругов данного региона России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

В мероприятии приняли участие топ-менеджеры 12 башкирских предприятий, занимающихся производством и реализацией компрессорного оборудования, систем очистки воздуха, продуктов питания, биоудобрений, реагентов для нефтяной промышленности и водооборотных систем.

"Беларусь неизменно входит в пятерку ключевых торговых партнеров Башкортостана. Насколько мне известно, за прошлый год товарооборот составил более $285 млн. Из Башкортостана в основном поставлялись продукция химической промышленности, минеральные продукты и черный металлопрокат, в то время как в Беларуси закупались техника и текстиль. На биржевой площадке работают все крупнейшие производители и потребители этих товаров в Беларуси, и даже если нужная вам позиция не представлена в торговой системе, достаточно разместить заявку на покупку, и мы оперативно привлечем под нее пул потенциальных поставщиков. Биржа обеспечивает высококонкурентную среду как для продавцов, так и для покупателей", - отметил заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило.

Представитель биржи также добавил, что в текущем году БУТБ уделяет особое внимание сотрудничеству с регионами России, что положительно сказывается на количестве участников торгов из РФ и динамике биржевого товарооборота.

"Россия всегда лидировала по числу аккредитованных на бирже компаний: сейчас их более 2,6 тыс. при общем количестве нерезидентов 5,3 тыс. Вместе с тем долгое время потенциал взаимной торговли реализовывался не в полной мере. В 2021 году мы скорректировали алгоритм работы, и благодаря активному взаимодействию с предприятиями из Московской, Ленинградской, Смоленской, Челябинской, Нижегородской и других областей России нам удалось существенно улучшить показатели, в первую очередь по экспорту белорусской продукции, который по итогам полугодия вырос в 3,7 раза до $30,4 млн. На фоне оживления деловой активности в наших странах более широкое применение биржевой площадки будет способствовать скорейшему преодолению последствий пандемии и выходу на траекторию устойчивого роста", - подчеркнул Алексей Мацевило.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-