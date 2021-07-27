БУТБ готова содействовать восстановлению объемов взаимной торговли Беларуси и Башкортостана

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 27 июля 2021
Минск Переменная облачность +27°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:27 Пьяный и без прав: сторож ездил на тракторе по территории сельхозпредприятия в Ошмянском районе Происшествия
17:09 НАН Беларуси и Курчатовский институт подписали дорожную карту сотрудничества до 2030 года Общество
16:59 В Лондоне более 700 воспитанников интернатов в детстве сталкивались с насилием В мире
16:56 ФОТОФАКТ: Аисты на Витебщине Регионы
16:52 В Минске рабочий похитил со стройки материалы на Br900 Происшествия
16:48 Около 150 тыс. жителей Могилевской области получили первый компонент прививки от коронавируса Регионы
16:47 Российские и китайские спортсмены завоевали сегодня по три олимпийских золота в Токио Спорт
16:46 Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими Происшествия
16:46 Предприниматель купил неиспользуемое здание сельсовета в Столинском районе Регионы
16:43 Более 130 человек тушат торфяной пожар в Петриковском районе Происшествия
16:42 БУТБ готова содействовать восстановлению объемов взаимной торговли Беларуси и Башкортостана Экономика
16:42 Баскетболистки Китая победили на старте олимпийского турнира Спорт
16:25 В депозитарную систему Беларуси впервые приняты на хранение корпоративные облигации в юанях Экономика
16:12 Число занятых в экономике Беларуси за месяц уменьшилось на 4,2 тыс. человек Общество
16:12 Проекты Белорусского союза женщин подсказаны жизнью - Кличковская Регионы
16:06 Россиянки выиграли олимпийское золото в командном турнире по спортивной гимнастике Спорт
16:04 В Батуми проливные дожди затопили улицы и первые этажи зданий В мире
15:49 В Мостовском районе браконьер стрелял в егеря Происшествия
15:44 Минчанин задержан за протесты у здания КГБ и перекрытие движения Происшествия
15:43 Пожар на химзаводе в Германии потушен В мире
15:41 Казахстан усилит карантинные меры в крупных городах В мире
15:35 В Ошмянах мужчина угнал оставленную ему для химчистки машину Происшествия
15:29 На отдельные специальности в вузах конкурс составляет 3-5 человек на место - Касперович Общество
15:24 Женская сборная Эстонии выиграла на Олимпиаде командное первенство шпажисток Спорт
15:17 В ресторане Нью-Йорка подают самый дорогой картофель фри в мире Калейдоскоп
15:09 В Могилеве в карьере утонула 13-летняя девочка Происшествия
15:08 Японец Нагасе и француженка Агбеньену выиграли золото олимпийского турнира по дзюдо Спорт
15:02 Головченко: синергия научного потенциала белорусских и российских ученых способствует движению вперед Общество
15:00 Шведские гандболистки одержали вторую победу на олимпийском турнире Спорт
14:57 ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию на летних Олимпийских играх в Токио Спорт
Все новости
Все новости
Экономика
27 июля 2021, 16:42

БУТБ готова содействовать восстановлению объемов взаимной торговли Беларуси и Башкортостана

Фото из архива
Фото из архива

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы использования площадки Белорусской универсальной товарной биржи как инструмента активизации торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Башкортостана обсуждались в ходе встречи руководства БУТБ с делегацией деловых кругов данного региона России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

В мероприятии приняли участие топ-менеджеры 12 башкирских предприятий, занимающихся производством и реализацией компрессорного оборудования, систем очистки воздуха, продуктов питания, биоудобрений, реагентов для нефтяной промышленности и водооборотных систем.

"Беларусь неизменно входит в пятерку ключевых торговых партнеров Башкортостана. Насколько мне известно, за прошлый год товарооборот составил более $285 млн. Из Башкортостана в основном поставлялись продукция химической промышленности, минеральные продукты и черный металлопрокат, в то время как в Беларуси закупались техника и текстиль. На биржевой площадке работают все крупнейшие производители и потребители этих товаров в Беларуси, и даже если нужная вам позиция не представлена в торговой системе, достаточно разместить заявку на покупку, и мы оперативно привлечем под нее пул потенциальных поставщиков. Биржа обеспечивает высококонкурентную среду как для продавцов, так и для покупателей", - отметил заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило.

Представитель биржи также добавил, что в текущем году БУТБ уделяет особое внимание сотрудничеству с регионами России, что положительно сказывается на количестве участников торгов из РФ и динамике биржевого товарооборота.

"Россия всегда лидировала по числу аккредитованных на бирже компаний: сейчас их более 2,6 тыс. при общем количестве нерезидентов 5,3 тыс. Вместе с тем долгое время потенциал взаимной торговли реализовывался не в полной мере. В 2021 году мы скорректировали алгоритм работы, и благодаря активному взаимодействию с предприятиями из Московской, Ленинградской, Смоленской, Челябинской, Нижегородской и других областей России нам удалось существенно улучшить показатели, в первую очередь по экспорту белорусской продукции, который по итогам полугодия вырос в 3,7 раза до $30,4 млн. На фоне оживления деловой активности в наших странах более широкое применение биржевой площадки будет способствовать скорейшему преодолению последствий пандемии и выходу на траекторию устойчивого роста", - подчеркнул Алексей Мацевило.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
биржа регионы России сотрудничество торговля
Новости рубрики Экономика
Фото из архива В депозитарную систему Беларуси впервые приняты на хранение корпоративные облигации в юанях
Фото из архива Гомельские предприятия заключили контракты с партнерами из России на более чем $269 млн
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 27 июля ослаб к трем основным валютам
Фото из архива Цех по производству топливных пеллет откроется в Осиповичском лесхозе
Фото из архива Пресс-конференция "Строительная отрасль: перспективы развития" пройдет в БЕЛТА 28 июля
Фото из архива БУТБ и Банк развития намерены развивать сотрудничество в сфере экспорта и инвестиций
Главное
Во время встречи Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий
Белорусские аграрии намолотили 2 млн т зерна
Головченко: синергия научного потенциала белорусских и российских ученых способствует движению вперед
Действует акция: Беларусбанк предлагает кредиты на покупку всех моделей Geely
Топ-новости
Беларусь единственная из постсоветских республик сохранила науку на достойном уровне - Ковальчук
Макей подчеркнул роль СНГ как важной региональной организации и уникальной диалоговой площадки
На отдельные специальности в вузах конкурс составляет 3-5 человек на место - Касперович
НАН Беларуси и Курчатовский институт подписали дорожную карту сотрудничества до 2030 года
Народный магазин "Галамарт" объявляет бьюти-дни в Минске
Сергеенко поблагодарил Гандилова за значительный вклад в укрепление белорусско-азербайджанского сотрудничества
В депозитарную систему Беларуси впервые приняты на хранение корпоративные облигации в юанях
Квартиры в новостройке "Аруба" - от 2170 рублей за метр! СТАРЫЕ ЦЕНЫ действуют только до конца августа!
Илья Ивашко вышел в 1/8 финала теннисного турнира Олимпиады
Сегодня особенно важно сформировать у молодежи правильные представления о военной службе - Карпенко
Гомельские предприятия заключили контракты с партнерами из России на более чем $269 млн
Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими
Хренин примет участие в совещании министров обороны государств ШОС в Душанбе
За сутки в Беларуси зарегистрированы 525 пациентов с COVID-19, выписаны 468
Ученые Беларуси и России поднимают планку сотрудничества на межгосударственный уровень - Мезенцев
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.