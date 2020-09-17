БУТБ готова сотрудничать с предприятиями лесной отрасли России

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) поделилась опытом биржевой торговли лесопродукцией на международной конференции "Рынок леса и пиломатериалов России 2020", которая проходит в Москве 16-17 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-служба БУТБ.

БУТБ занимается организацией и проведением биржевых торгов лесоматериалами более 15 лет. "За это время накоплен значительный опыт реализации этой продукции как на внутреннем рынке, так и за рубежом. При этом практика показывает, что использование биржевого механизма способствует расширению географии продаж и обеспечивает максимально выгодные условия совершения сделок. Только за последние полгода белорусские экспортеры пиломатериалов дополнительно заработали около $4 млн, а в качестве покупателей выступали компании из более чем 30 стран", - отметил первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков.

Представитель БУТБ также отметил универсальный характер биржевой торговой системы, которую при необходимости можно адаптировать под любую товарную позицию и любой рынок, в том числе российский.

"Мы открыты для сотрудничества и в случае заинтересованности с российской стороны готовы предложить свою торговую площадку предприятиям лесной отрасли, которые хотели бы выйти на новые рынки и повысить эффективность внешнеторговой деятельности", - подчеркнул Андрей Новиков.-0-