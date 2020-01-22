БУТБ готова сотрудничать со Всемирным банком в биржевой торговле лесопродукцией

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа готова сотрудничать со Всемирным банком в сфере биржевой торговли лесопродукцией. Об этом на встрече с делегацией банка заявил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.

Глава биржи отметил, что биржевой механизм постоянно развивается и совершенствуется с учетом мирового опыта, требований рынка и современных тенденций в области информационных технологий. "Мы всегда открыты для новых идей и предложений, особенно от такой авторитетной организации, как Всемирный банк. Если ваши рекомендации и опыт помогут повысить эффективность работы биржи и принесут пользу участникам биржевых торгов, мы готовы рассмотреть возможность их внедрения", - подчеркнул он.

На бирже уточнили, что целью визита делегации Всемирного банка в БУТБ стала необходимость актуализировать информацию по вопросам лесного хозяйства в рамках проекта "Развитие лесного сектора Республики Беларусь". Представителям банка были предоставлены сведения о принципах формирования цен на лесоматериалы, мерах по поддержанию высокого уровня конкуренции на биржевых торгах, роли биржи в диверсификации рынков сбыта продукции лесопромышленного комплекса и механизме обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам.

Старший консультант ВБ по лесному хозяйству Майлз Мак Доннкадха положительно оценил проделанную биржей работу по упрощению процедуры регистрации новых компаний и снятию ограничений по доступу на годовые биржевые торги древесиной предприятий малого и среднего бизнеса, что позволило достичь рекордных показателей как по количеству участников, так и по объемам реализованного ресурса. По словам эксперта, эти изменения вкупе с переходом на новые, гармонизированные с европейскими, стандарты качества лесопродукции, реализуемой на экспорт, будут способствовать более тесной интеграции белорусской лесной отрасли в мировой рынок леса.

"Это особенно актуально в свете планируемого вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию", - отметил Майлз Мак Доннкадха.-0-