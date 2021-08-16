БУТБ и Египетская товарная биржа подписали меморандум о взаимопонимании





Стороны обязуются развивать сотрудничество по таким направлениям, как электронная биржевая торговля стратегическими видами товаров, обмен опытом использования биржевого механизма в торгово-закупочной деятельности, выведение на биржевой рынок новых товарных позиций, востребованных в Беларуси и Египте, вовлечение в биржевую торговлю субъектов хозяйствования обеих стран, организация совместных мероприятий, содействие укреплению деловых связей между белорусскими и египетскими компаниями. Кроме того, планируется проработать возможность использования программных продуктов БУТБ при организации в Египте спотовых биржевых торгов сельхозпродукцией.

Александр Осмоловский подчеркнул, что визит египетской делегации - важный и знаковый для белорусской стороны. "Египет - сильная экономика, одна из наиболее быстрорастущих на Африканском континенте. Нам важны такие встречи и контакты. Мы подписали меморандум о сотрудничестве с Египетской товарной биржей, которая сегодня только образовывается в Каире. Надеемся, что это поможет нам улучшить свою работу на египетском рынке. Также мы рассчитываем, что поможем своими знаниями и опытом египетской стороне. БУТБ очень широко заявила о себе во всем мире, нас знают в 66 странах. С нами хотят работать и сотрудничать", - отметил он.





По словам Али аль Сайеда Али аль-Мосельхи, одна из приоритетных задач - увеличение объема взаимной торговли с Беларусью. "Мы здесь наблюдаем за функционированием товарной биржи, особенно с точки зрения технологической платформы. Мы рассматриваем возможности установления каналов для передачи технологий и знаний, а также расширения взаимодействия между биржами Беларуси и Египта", - сказал он.





ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-









Фото Оксаны Манчук

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский и председатель правления Египетской товарной биржи (EGYCOMEX) Ибрагим Эль Ашмави подписали меморандум о взаимопонимании. Подписание состоялось во время официального визита в Беларусь египетской делегации под руководством министра внутренней торговли и снабжения Египта Али аль Сайеда Али аль-Мосельхи, сообщает корреспондент БЕЛТА.