БУТБ и индустриальный парк "АвтоВАЗ" договорились о сотрудничестве

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договоренность о сотрудничестве в сфере биржевой торговли товарами промышленного и потребительского назначения достигнута по итогам встречи делегации Белорусской универсальной товарной биржи с представителями администрации индустриального парка "АвтоВАЗ" в Тольятти, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Помимо совместного информирования местных деловых кругов о возможностях применения биржевой площадки в торгово-закупочной деятельности, стороны планируют обеспечить участие резидентов индустриального парка в биржевых торгах на электронной B2B-платформе БУТБ.

Как отметила заместитель директора индустриального парка "АвтоВАЗ" Елена Каткова, большинство резидентов парка специализируется на выпуске экспортно ориентированной продукции, а благодаря белорусской биржевой площадке они смогут не только найти контрагентов в Беларуси, но и выйти на рынки третьих стран.

"Одна из ключевых задач нашего парка - содействовать экономическому развитию Тольятти и Самарской области в целом, обеспечивая максимально благоприятные условия для деятельности предприятий-резидентов. Поскольку многие из них поставляют свою продукцию за рубеж, им будет интересно воспользоваться биржевой площадкой для диверсификации рынков сбыта, а возможно, и для закупки товаров, производимых в Беларуси. К тому же ваша торговая платформа позволяет минимизировать риск неисполнения сделок, что послужит дополнительным аргументом в пользу применения биржевого механизма. В связи с этим мы готовы рекомендовать биржу нашим резидентам как перспективный инструмент по наращиванию экспортных продаж и выходу на новые рынки", - заявила Елена Каткова.

В свою очередь представители БУТБ проинформировали администрацию индустриального парка "АвтоВАЗ" об опыте биржи в сфере транзитной торговли товарами российского производства. В частности, в текущем году компании из Российской Федерации активно заключали транзитные сделки по реализации технологического оборудования, запчастей, нефтехимической продукции и стройматериалов, причем в большинстве случаев использовалась именно биржевая B2B-площадка.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-