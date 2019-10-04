БУТБ и Иранская товарная биржа намерены активизировать сотрудничество

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Иранская товарная биржа (ИТБ) намерены активизировать сотрудничество. Такая договоренность была достигнута накануне по итогам встречи председателя правления БУТБ Александра Осмоловского с председателем совета директоров ИТБ Шахином Чераги, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь белорусской биржи Роман Янив.

По словам руководителя Иранской товарной биржи, имеется значительный потенциал для наращивания товарооборота между Беларусью и Ираном, а применение биржевого механизма позволит снизить коммерческие риски и упростить поиск деловых партнеров для белорусских и иранских субъектов хозяйствования.

"Иран производит целый ряд товаров, пользующихся стабильным спросом в Беларуси. Это продукция черной и цветной металлургии, текстиль, орехи и сухофрукты. В свою очередь белорусские предприятия могли бы использовать биржевую площадку для экспорта в Иран пиломатериалов, древесных плит, нефтехимической продукции. В этом случае биржа сыграет роль электронного моста, по которому будет налажен товаропоток между нашими странами", - считает Шахин Чераги.

В этой связи Александр Осмоловский предложил совместно составить перечень перспективных белорусских и иранских товаров, реализацию которых целесообразно организовать через биржу, и исходя из этого строить дальнейшую работу. При этом глава БУТБ отметил необходимость более активного информирования иранского бизнеса о возможностях биржевой торговли и выразил надежду на содействие в этом вопросе со стороны ИТБ. "Мы готовы принять участие в любых деловых мероприятиях, организуемых вашей биржей, и рассказать представителям иранских бизнес-кругов о тех инструментах и сервисах, которые мы можем предложить. Мы открыты для диалога и рассчитываем на вашу поддержку", - сказал он.-0-