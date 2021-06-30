БУТБ и Калининградская торгово-промышленная палата договорились о сотрудничестве

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа и Калининградская торгово-промышленная палата планируют совместно развивать биржевую торговлю, в первую очередь продукцией сельского хозяйства. Договоренность о взаимодействии для популяризации биржевого механизма среди деловых кругов региона и объединении усилий по привлечению на белорусскую биржевую площадку калининградских компаний достигнута во время визита рабочей группы БУТБ в Калининград, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

Первым практическим результатом сотрудничества БУТБ и Калининградской ТПП стал состоявшийся на базе палаты семинар для предприятий малого и среднего бизнеса Калининградской области, заинтересованных в расширении рынков сбыта своей продукции. Проведена презентация возможностей и потенциала БУТБ как межрегиональной электронной торговой платформы, обеспечивающей импорт, экспорт и транзит товаров.

"Наиболее перспективным направлением биржевой торговли с Калининградской областью на сегодня является продукция АПК. В частности, товары масложировой группы традиционно занимают значительную долю в экспорте области, а крупнейший в регионе переработчик семян масличных культур регулярно возглавляет рейтинг продавцов шрота на биржевых торгах. Причем биржевая площадка может не только послужить точкой входа на белорусский рынок, но и упростить доступ калининградских компаний на рынки третьих стран. В последнее время этим инструментом активно пользуются аккредитованные на бирже иностранные компании, в том числе из России", - подчеркнул заместитель начальника управления ВЭД БУТБ Герман Пузырный, выступая перед представителями калининградского бизнеса.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

Союз "Калининградская торгово-промышленная палата" - самое крупное объединение бизнеса в Калининградской области. Среди членов ТПП свыше 590 организаций и предпринимателей, ведущих деятельность на территории данного региона России. ТПП содействует развитию региональной экономики, ее диверсификации и интеграции в мировую хозяйственную систему, а также способствует созданию благоприятной бизнес-среды и условий для развития всех видов предпринимательства.-0-