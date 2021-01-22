БУТБ и казахстанская биржа "Астана" намерены развивать сотрудничество в сфере электронной торговли

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договоренность об активизации сотрудничества в сфере электронной биржевой торговли достигнута по итогам онлайн-переговоров между руководством Белорусской универсальной товарной биржи и Универсальной товарной биржи "Астана", сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

В частности, планируется проработать возможность оперативного обмена информацией о заявках на покупку и продажу, размещаемых в торговых системах БУТБ и УТБ "Астана". Это позволит сформировать единую базу данных с коммерческими предложениями белорусских и казахстанских компаний и будет способствовать росту объемов взаимной торговли.

"Обмен информацией - это лишь первый шаг. Объединив усилия, мы не только предоставим белорусским и казахстанским предприятиям дополнительный канал сбыта продукции, но и снимем целый ряд барьеров, препятствующих более динамичному развитию торгово-экономических отношений между нашими странами. Это и проверка благонадежности контрагентов, и гарантии исполнения биржевых сделок, и возможность привлечения торгового финансирования. Мы готовы взаимодействовать по любому из этих направлений", - заявил председатель совета директоров УТБ "Астана" Рамиз Аллахвердиев.

В свою очередь председатель правления БУТБ Александр Осмоловский выразил заинтересованность в укреплении партнерских отношений с УТБ "Астана", тем более что обеим сторонам есть что предложить друг другу. "Дальнейший рост товарооборота с Китаем - одна из наших приоритетных задач на текущий год, а у вас, насколько мне известно, имеется большой опыт работы на этом рынке. Поэтому мы были бы признательны за помощь в привлечении на белорусскую биржевую площадку компаний из КНР. Мы со своей стороны могли бы оказать содействие казахстанским экспортерам по выходу на рынок Европейского союза. Прошлый год наглядно продемонстрировал востребованность механизма транзитных сделок, и я уверен, что казахстанскому бизнесу это также будет интересно", - отметил он.

Стороны договорились выработать конкретный план взаимодействия на текущий год, а также делиться опытом в области биржевой торговли наиболее перспективными и ликвидными товарными позициями, включая энергоносители, нефтепродукты и квоты на выбросы парниковых газов.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-