БУТБ и Компания по развитию "Великого камня" договорились о сотрудничестве

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа и СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" планируют объединить усилия и совместно содействовать укреплению торгово-экономических отношений Беларуси и Китая. Соответствующая договоренность достигнута по итогам двусторонних переговоров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Рассматривается возможность участия в биржевых торгах резидентов парка "Великий камень", а также привлечение на биржевую площадку китайских компаний, заинтересованных в выходе на рынок Беларуси и сопредельных государств. "Что касается экспорта, то самые перспективные позиции - отечественные пиломатериалы и молочная продукция. Эти товары пользуются стабильно высоким спросом в Китае, а на бирже аккредитованы все крупнейшие производители, готовые предложить китайским партнерам конкурентоспособные цены и удобную логистику. В то же время мы хотели бы привлечь на торги китайских поставщиков аминокислот и других кормовых добавок. Это позволит белорусским сельхозпредприятиям существенно экономить на закупках", - рассказал первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков.

Первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев подчеркнул готовность оказывать поддержку БУТБ в расширении сотрудничества с китайским бизнесом. "К нам регулярно приезжают делегации из Китая, представляющие самые разные сферы бизнеса: от деревообработки и строительства до легкой промышленности и производства продуктов питания. Только за прошлый год "Великий камень" посетило более 400 таких делегаций. Уверен, что многим китайским бизнесменам было бы интересно познакомиться с возможностями биржевой площадки. Поэтому мы готовы рекомендовать участие в биржевых торгах как одну из наиболее эффективных форм работы на белорусском рынке", - отметил он.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы резиденты из 14 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-