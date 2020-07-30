БУТБ и Миорский металлопрокатный завод планируют совместно развивать экспорт белой жести

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа и Миорский металлопрокатный завод (ММПЗ) планируют объединить усилия по продвижению продукции предприятия на внешние рынки. Соответствующая договоренность достигнута по итогам визита делегации ММПЗ в центральный офис БУТБ, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"У нас экспортно ориентированное предприятие, и в качестве перспективного рынка сбыта наибольший интерес для нас представляет Скандинавия. В первую очередь из-за благоприятной ценовой конъюнктуры и стабильно высокого спроса на белую жесть, - отметил заместитель генерального директора ММПЗ по коммерческим вопросам Павел Афанасенко. - Вместе с тем мы также рассматриваем страны Прибалтики, которые ближе к нам территориально и имеют развитую логистическую инфраструктуру. Надеемся, что с помощью биржевой площадки у нас получится оперативно найти первых покупателей и со временем наладить регулярные экспортные поставки белой жести в Европу".

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский выразил готовность оказать ММПЗ содействие не только в реализации продукции за рубеж, но и в приобретении сырья. "Наша биржа не зря называется универсальной. Механизм биржевых торгов эффективен как при закупке сырья, так и при экспорте готовой продукции. Поэтому предлагаю сотрудничать в обоих направлениях, тем более что вы уже аккредитованы на бирже и каких-то дополнительных усилий от вас не потребуется. Просто разместите в торговой системе заявку на покупку или продажу, а остальное мы возьмем на себя. К слову, у нас есть ряд биржевых брокеров-нерезидентов, которые специализируются на купле-продаже металлопродукции. Они прекрасно знают этот рынок, так что проблем с поиском деловых партнеров для вашего предприятия не возникнет", - подчеркнул он.

ММПЗ - инновационное промышленное предприятие со значительным объемом иностранных инвестиций, которое после выхода на проектную мощность сможет выпускать около 240 тыс. т белой жести в год. Помимо ММПЗ, на постсоветском пространстве такую продукцию производят лишь два завода - Магнитогорский металлургический комбинат (Россия) и "АрселорМиттал Темиртау" (Казахстан). Белая жесть широко применяется при изготовлении тары для продуктов питания и химической продукции. При этом в отличие от конкурентов ММПЗ будет производить ультратонкую жесть - толщиной от 0,1 мм.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-