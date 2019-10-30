30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и российская торговая площадка ETPRF намерены развивать сотрудничество в сфере закупок. Такая договоренность достигнута сегодня по итогам визита в центральный офис БУТБ руководства ООО "Электронная торговая площадка" - оператора одной из ведущих торгово-закупочных платформ России - ETPRF.RU, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

"В частности, планируется организовать обмен сведениями о закупках, проводимых на ETPRF и площадке БУТБ в электронном формате. Таким образом, публикуемые на сайте ETPRF закупочные процедуры будут доступны посетителям электронной площадки БУТБ. В свою очередь заявки на покупку, размещаемые белорусскими заказчиками, будут в режиме реального времени отображаться на сайте российской площадки", - рассказали в бирже.

Как отметил генеральный директор ООО "Электронная торговая площадка" Владислав Гольдман, главная цель совместного с БУТБ проекта - обеспечить белорусским экспортерам прямой доступ к системе закупок Российской Федерации, а российским поставщикам - возможность оперативно получать информацию о закупках, объявляемых белорусскими заказчиками, и участвовать в них. "Такое взаимодействие не только повысит уровень конкуренции при проведении закупочных процедур, но и будет способствовать росту товарооборота между нашими странами", - уверен он.

В этой связи председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подтвердил заинтересованность в реализации проекта и предложил уже в ближайшее время перевести достигнутые договоренности в практическую плоскость. "Если результатом станут более эффективные закупки для белорусских и российских субъектов хозяйствования, мы готовы начать работу уже сегодня", - подчеркнул руководитель биржи.-0-