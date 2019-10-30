БУТБ и российская торговая площадка ETPRF намерены развивать сотрудничество в сфере закупок

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 30 октября 2019
Минск Переменная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:55 Футболистки "Минска" завершили выступление в женской Лиге чемпионов, повторно уступив "Барселоне" в матче 1/8 финала Спорт
18:32 Минское "Динамо" и "Славия" сыграли вничью в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу Спорт
18:25 В Мехико неизвестные открыли огонь по гостям детского праздника, погибли два человека В мире
18:24 Беларусь последовательно проводит политику миролюбивого государства - Слижевский Общество
18:14 К Олимпиаде в Токио построили центр гимнастики Спорт
18:13 Белорусская федерация волейбола и спортивный клуб "Аль-Айн" подписали договор о сотрудничестве Спорт
18:02 Президент Чили заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25 В мире
17:56 Национальную модель служб планирования семьи и охраны мужского здоровья разработали в Беларуси Общество
17:53 В школах появятся руководители по военно-патриотическому воспитанию Общество
17:45 Карпенко: в школах созданы все условия для получения старшеклассниками знаний на повышенном уровне Общество
17:42 БУТБ и российская торговая площадка ETPRF намерены развивать сотрудничество в сфере закупок Экономика
17:39 Все 13 округов принимают участие в дебатах: на могилевском телевидении идет запись программ Регионы
17:32 Беларусь и Франция планируют в начале 2020 года подписать межправсоглашение о воздушном сообщении Экономика
17:28 Госсекретарь Совета безопасности: голос Беларуси услышан США и НАТО Политика
17:28 На усовершенствование спортивной базы школ в 2020 году направят более Br4 млн Общество
17:16 В Таиланде для туристов откроют пещеру, из которой спасали детей и тренера В мире
17:14 Центробанки Беларуси и России согласовали подходы по углублению интеграции в финсфере Экономика
17:12 Белорусские аграрии намерены завершить уборочную в кратчайшие сроки - Минсельхозпрод Экономика
17:06 Условия пребывания пациентов и их родственников в РНПЦ онкологии благодаря пансионату улучшатся - медик Регионы
17:05 Четыре объекта торговли Оршанского райпо проданы на аукционе Регионы
17:02 Петришенко раскритиковал кореличские власти за ситуацию с семьей, где дети не ходили в школу Общество
16:51 Клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут снимать наличные в бесконтактных банкоматах Общество
16:48 Карпенко: уроки в школах не должны быть скучными Общество
16:35 В Беларуси каждый пятилетний ребенок задействован в подготовке к школе Общество
16:20 Площадки под елочные базары в Минске будут сдаваться в аренду через аукцион Регионы
16:17 К концу года тревожные кнопки будут установлены практически во всех учреждениях образования Общество
16:15 Обоснование экологической безопасности БелАЭС соответствует рекомендациям МАГАТЭ - экспертная комиссия Общество
16:15 Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты устанавливается с 1 ноября Общество
16:10 Витебское отделение БелТПП и Чешская торгово-промышленная палата будут сотрудничать Регионы
16:08 В Бразилии мужчина зарезал ребенка на пороге школы В мире
Все новости
Все новости
Экономика
30 октября 2019, 17:42

БУТБ и российская торговая площадка ETPRF намерены развивать сотрудничество в сфере закупок

Фото из архива
Фото из архива

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и российская торговая площадка ETPRF намерены развивать сотрудничество в сфере закупок. Такая договоренность достигнута сегодня по итогам визита в центральный офис БУТБ руководства ООО "Электронная торговая площадка" - оператора одной из ведущих торгово-закупочных платформ России - ETPRF.RU, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

"В частности, планируется организовать обмен сведениями о закупках, проводимых на ETPRF и площадке БУТБ в электронном формате. Таким образом, публикуемые на сайте ETPRF закупочные процедуры будут доступны посетителям электронной площадки БУТБ. В свою очередь заявки на покупку, размещаемые белорусскими заказчиками, будут в режиме реального времени отображаться на сайте российской площадки", - рассказали в бирже.

Как отметил генеральный директор ООО "Электронная торговая площадка" Владислав Гольдман, главная цель совместного с БУТБ проекта - обеспечить белорусским экспортерам прямой доступ к системе закупок Российской Федерации, а российским поставщикам - возможность оперативно получать информацию о закупках, объявляемых белорусскими заказчиками, и участвовать в них. "Такое взаимодействие не только повысит уровень конкуренции при проведении закупочных процедур, но и будет способствовать росту товарооборота между нашими странами", - уверен он.

В этой связи председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подтвердил заинтересованность в реализации проекта и предложил уже в ближайшее время перевести достигнутые договоренности в практическую плоскость. "Если результатом станут более эффективные закупки для белорусских и российских субъектов хозяйствования, мы готовы начать работу уже сегодня", - подчеркнул руководитель биржи.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
биржа
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Беларусь и Франция планируют в начале 2020 года подписать межправсоглашение о воздушном сообщении
Павел Каллаур и Эльвира Набиуллина Центробанки Беларуси и России согласовали подходы по углублению интеграции в финсфере
Фото из архива Белорусские аграрии намерены завершить уборочную в кратчайшие сроки - Минсельхозпрод
Фото из архива Беларусь с 1 ноября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Фото из архива Беларусь должна получить компенсацию налогового маневра - российский эксперт
Фото из архива Казахстан готовит крупную торговую миссию в Минск
Главное
Лукашенко поручил обеспечить медиков самым современным оборудованием
Лукашенко: проведение переписи населения нужно в том числе для планирования следующей пятилетки
Госсекретарь Совета безопасности: голос Беларуси услышан США и НАТО
Велопарковка появится в Бресте благодаря миллионному клиенту Белинвестбанка
Топ-новости
"Президент должен проложить дорогу" - Лукашенко о задаче главы государства во время зарубежных визитов
"Люди ждут по два-три месяца" - Лукашенко возмутился очередями на онкооперации
Румас о подготовке интеграционных документов в СГ: сблизить позиции не так просто
Обоснование экологической безопасности БелАЭС соответствует рекомендациям МАГАТЭ - экспертная комиссия
"Москва": электронное бронирование квартир в новом доме - только один день!
Семейный капитал: кто и на какие цели может использовать эти средства - отвечает адвокат
Карпенко: организация питания в школах находится на жестком контроле
Андрейченко: визит Президента Беларуси в Австрию откроет новую страницу в двусторонних отношениях
Белорусские аграрии намерены завершить уборочную в кратчайшие сроки - Минсельхозпрод
Соболенко и Мертенс одержали первую победу в парном разряде на итоговом турнире WTA
Беларусь с 1 ноября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Посольство Израиля в Беларуси не работает в связи с забастовкой израильского МИД
Руководители госорганов в ноябре проведут приемы граждан в Совмине
Белорусские студенты-атомщики прошли подготовку на Калининской АЭС
Минское производственное кожевенное объединение ведет переговоры о поставках в Китай и Индию
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.