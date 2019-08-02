БУТБ и Российский зерновой союз планируют подписать соглашение о партнерстве

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа планирует подписать соглашение о партнерстве с Российским зерновым союзом, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.

Такая договоренность была достигнута накануне по итогам встречи исполняющего обязанности главы представительства ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" в Российской Федерации Олега Якубовича с президентом Российского зернового союза (РЗС) Аркадием Злочевским.

"Соглашение позволит объединить усилия БУТБ и РЗС по привлечению на биржевую площадку крупных российских продавцов зерна, оперативно решать такие вопросы, как обучение трейдеров, проверка надежности контрагентов, контроль качества товаров, организация логистики", - отметил представитель биржи.

Во время переговоров были обсуждены актуальные тенденции на биржевом рынке зерна в Беларуси и возможности для российских компаний, заинтересованных в реализации своей продукции белорусским предприятиям. Стороны обменялись мнениями о наиболее оптимальном формате сотрудничества и выработали алгоритм совместных действий на ближайшую перспективу.

Российский зерновой союз - одно из крупнейших объединений в аграрном секторе России. Членами РЗС являются около 400 предприятий и организаций всех форм собственности, деятельность которых связана с производством, хранением, очисткой, сушкой, обеззараживанием и переработкой зерна, а также организацией инфраструктуры зернового рынка.-0-