БУТБ и Российский зерновой союз подписали соглашение о партнерстве

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Российский зерновой союз (РЗС) заключили в Москве соглашение о партнерстве. Документ подписали председатель правления БУТБ Александр Осмоловский и президент РЗС Аркадий Злочевский, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

"В соответствии с соглашением БУТБ и РЗС планируют объединить усилия для развития биржевой торговли зерном в Беларуси и России, содействовать повышению конкурентоспособности российских и белорусских сельскохозяйственных предприятий путем более активного применения биржевого механизма в торгово-закупочной деятельности, а также совместно заниматься популяризацией биржевых инструментов и привлекать на биржевую электронную площадку БУТБ новых участников", - отметили в пресс-службе.

"Соглашение - это лишь документальное оформление наших намерений. Гораздо важнее обеспечить реальный экономический эффект в виде роста товарооборота между нашими странами и увеличения доли биржевого сегмента зернового рынка. Поэтому главная задача на ближайшую перспективу - составить программу совместных действий, которая бы учитывала интересы как белорусских потребителей зерновой продукции, так и российских производителей. Это должно быть взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул руководитель БУТБ.

В свою очередь Аркадий Злочевский отметил, что биржевые торги могут стать эффективным инструментом формирования цены на зерно и служить ориентиром для российских экспортеров, заинтересованных работать на белорусском рынке.

Российский зерновой союз - одно из крупнейших объединений в аграрном секторе России. Членами РЗС являются около 400 предприятий и организаций всех форм собственности.-0-