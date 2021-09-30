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Экономика
30 сентября 2021, 11:21

БУТБ и руководство Волгоградской области договорились увеличивать объемы биржевой торговли

Фото БУТБ
Фото БУТБ

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договоренность о развитии сотрудничества в биржевой торговле между Беларусью и Волгоградской областью России достигнута по итогам переговоров руководства Белорусской универсальной товарной биржи и представителей администрации Волгоградской области. Встреча состоялась во время Белорусского промышленно-инновационного форума, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

По мнению сторон, в настоящее время волгоградские предприятия, прежде всего малый и средний бизнес, не полностью реализуют потенциал биржевого механизма в торговле с белорусскими субъектами хозяйствования. Одна из главных причин - недостаточная осведомленность о возможностях биржевой площадки. В этой связи первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев выразил готовность содействовать в информировании деловых кругов региона о предлагаемых БУТБ инструментах и решениях через все доступные каналы коммуникации, в том числе при поддержке Волгоградской торгово-промышленной палаты.

"Мы крайне заинтересованы наращивать взаимный товарооборот нашего региона с Беларусью, а площадка Белорусской товарной биржи может стать хорошим подспорьем для волгоградских предпринимателей, которые хотели бы работать на белорусском рынке. Поэтому мы готовы задействовать свои ресурсы и доводить информацию о преимуществах биржевой торговли до наших предпринимателей. Начать можно с членов Волгоградской ТПП, среди которых, я уверен, немало предприятий, желающих продавать свою продукцию в Беларуси", - считает Александр Дорждеев.

Инициативу поддержал и президент Волгоградской ТПП Вадим Ткаченко, который также присутствовал на переговорах. "Мне кажется, биржа будет интересна в первую очередь малому и среднему бизнесу, поскольку она не только обеспечивает прямой контакт с потенциальными деловыми партнерами в Беларуси, но и сводит к минимуму риск неисполнения обязательств по внешнеторговым сделкам. Это уже достаточно веская причина, чтобы аккредитоваться на биржевой площадке и участвовать в торгах", - отметил Вадим Ткаченко.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подтвердил: важно активизировать взаимодействие с небольшими компаниями и индивидуальными предпринимателями, не имеющими собственной товаропроводящей сети. Он предложил помочь им со сбытом продукции как в Беларусь, так и в страны Европейского союза, где у БУТБ около 3 тыс. клиентов.

"Сегодня наша биржа - это не просто электронная торговая площадка, а полноценный маркетинговый инструмент, существенно облегчающий внешнеторговую деятельность. Предприятию из Волгоградской области достаточно лишь разместить заявку в биржевой торговой системе, а мы в кратчайшие сроки сформируем под нее пул потенциальных покупателей, причем не только белорусских. Кстати, этим активно пользуются индивидуальные предприниматели из Брянской, Псковской и Смоленской областей, продавая через нашу площадку пиломатериалы в страны Балтии. На прошлой неделе всего за одну торговую сессию была заключена 21 транзитная сделка по пилопродукции. Не менее активно реализуются стройматериалы, рапсовое масло, сухое молоко и другие товары российского производства. В этом плане возможности для волгоградских компаний очень широкие", - подчеркнул руководитель БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

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