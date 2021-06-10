БУТБ и Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата договорились о сотрудничестве

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата (СПб ТПП) планируют объединить усилия по развитию взаимной торговли Беларуси с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью России. Такая договоренность достигнута по итогам визита рабочей группы БУТБ в Санкт-Петербург для проведения на базе СПб ТПП презентации возможностей белорусской биржевой площадки для представителей российского бизнеса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

Кроме того, стороны намерены организовывать совместные семинары, деловые форумы, презентации и иные информационно-практические мероприятия, направленные на популяризацию биржевых инструментов и расширение их применения во взаимной торговле Беларуси и Санкт-Петербурга. В связи с этим СПб ТПП выразила готовность оказывать содействие БУТБ в привлечении на биржевые торги петербургских компаний, в первую очередь из числа членов палаты.

"Беларусь традиционно является одним из основных торгово-экономических партнеров Санкт-Петербурга. В 2020 году наш взаимный товарооборот вплотную приблизился к $2 млрд, и это несмотря на негативные последствия пандемии. Уверена, что в текущем году на фоне восстановления деловой активности нам без труда удастся достичь еще более высоких результатов, в том числе благодаря росту биржевого сегмента. Поэтому мы готовы информировать членов палаты о возможностях, предлагаемых белорусской биржей, и рекомендовать эту площадку как эффективный способ выхода на рынок Беларуси", - отметила вице-президент СПб ТПП Екатерина Лебедева в ходе переговоров.

В семинаре БУТБ для деловых кругов Санкт-Петербурга приняли участие руководители 30 компаний, представляющих различные отрасли экономики, включая производство металлопроката и электротехнической продукции, машиностроение, оптовую торговлю сельхозпродукцией, поставки оборудования для железной дороги и предприятий АПК. Согласно договоренностям между БУТБ и СПб ТПП, в перспективе подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе.

Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата - старейшее в России национальное бизнес-объединение. СПб ТПП представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства - от промышленности и сельского хозяйства до финансовых услуг и внешней торговли. СПб ТПП также содействует развитию экономики Санкт-Петербурга, его интеграции в российскую и мировую хозяйственную систему, созданию благоприятных условий для успешной предпринимательской деятельности.-0-