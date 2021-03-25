БУТБ и Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа договорились активизировать взаимодействие

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа договорились активизировать взаимодействие, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Делегация СПбМТСБ во главе с вице-президентом Алексеем Герасюком посетила центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи. "Обсуждались актуальные тенденции в сфере биржевой торговли в Беларуси и России, а также перспективные направления сотрудничества в Международной ассоциации бирж стран СНГ. Выработанные сторонами предложения планируется рассмотреть на очередном заседании МАБ СНГ", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о гармонизации биржевого законодательства в свете работы по формированию единых рынков энергоносителей, проводимой странами - участницами Евразийского экономического союза.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа в России, созданная в 2008 году по решению президента РФ. Специализируется на торговле нефтью, нефтепродуктами, газом, лесоматериалами и минеральными удобрениями.

МАБ СНГ - международная некоммерческая организация со штаб-квартирой в Москве. Объединяет товарные и валютно-фондовые биржи из 10 стран. БУТБ является полноправным членом МАБ СНГ и инициатором создания комитета по товарным рынкам при данной организации.-0-