БУТБ и Смоленская ТПП помогут бизнесу в реализации на бирже продукции деревообработки и АПК

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договоренность о развитии сотрудничества в сфере трансграничной биржевой торговли достигнута по итогам переговоров между представителями Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) и Смоленской торгово-промышленной палаты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Приоритетное направление - оказание содействия белорусским и российским предприятиям по выходу на биржевой товарный рынок для реализации продукции деревообработки и агропромышленного комплекса.

Среди прочего планируется наладить регулярный обмен маркетинговой информацией, а также проработать перечень совместных мероприятий для привлечения на биржевые торги БУТБ компаний из Смоленской области.

"Сотрудничество с биржей предоставит большие возможности предприятиям нашего региона для поиска партнеров в различных сферах экономики. Для регистрации на бирже представителям смоленского бизнеса необходимо только предоставить в электронном виде выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. Думаю, в условиях пандемии это оптимальный вариант для выхода на новые рынки", - отметила начальник отдела международных и межрегиональных связей Смоленской ТПП Лариса Русакова.

В свою очередь начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий выразил уверенность в том, что более активное применение биржевого механизма в торговле между субъектами хозяйствования Беларуси и Смоленской области РФ будет способствовать увеличению взаимного товарооборота и диверсификации экспортных поставок.

"Особенность биржевой площадки в том, что она обеспечивает упрощенный доступ не только на рынок Беларуси, но и любой из 64 стран, чьи компании аккредитованы у нас и участвуют в биржевых торгах. О востребованности биржевого механизма свидетельствует увеличившееся количество транзитных сделок, совершаемых иностранными организациями. Если в 2019 году их было менее 10, то за этот год уже почти 70. Причем в большинстве таких сделок одним из контрагентов является российская компания", - подчеркнул Александр Башлий.-0-