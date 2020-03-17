БУТБ и торгово-промышленная палата Латвии договорились о сотрудничестве

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа и Латвийская торгово-промышленная палата планируют сотрудничать в сфере биржевой торговли, сообщили БЕЛТА в БУТБ.

Договоренность о взаимодействии по развитию трансграничной биржевой торговли достигнута во время состоявшегося накануне визита делегации БУТБ в Ригу. Среди прочего стороны планируют обмениваться маркетинговой информацией, содействовать выходу белорусских и латвийских субъектов хозяйствования на биржевой товарный рынок. В планах и организация совместных мероприятий для повышения осведомленности деловых кругов обеих стран о возможностях биржевых электронных площадок.

"Латвия занимает третье место по количеству аккредитованных на бирже компаний и по объему совершенных сделок. Это свидетельствует о высокой заинтересованности латвийского бизнеса в работе на белорусском рынке. Вместе с тем очевидно, что потенциал биржевого механизма сегодня используется не в полной мере. Сдерживающими факторами являются как ограниченность номенклатуры товаров, закупаемых латвийскими участниками торгов, так и недостаток информации о преимуществах торговли через биржу. Рассчитываю, что с вашей помощью мы сможем заметно продвинуться в решении этих проблем", - отметил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский во время встречи с председателем правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янисом Эндзиньшем.

Глава Латвийской ТПП выразил готовность объединить усилия и оказать поддержку БУТБ в привлечении на торги латвийских предприятий, в первую очередь членов палаты. "Для нас важно, чтобы бизнес членов нашей палаты развивался, а товарооборот между Латвией и Беларусью динамично рос, - сказал Янис Эндзиньш. - Если биржа сможет обеспечить для этого благоприятные условия, мы готовы стать вашим информационным партнером и рекомендовать биржевую площадку как наиболее эффективный инструмент для закупки и реализации товаров на белорусском рынке".-0-