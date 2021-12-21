БУТБ и товарная биржа Сербии договорились о сотрудничестве

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 21 декабря 2021
Минск Переменная облачность -10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:34 Лукашенко представит нового губернатора и проведет встречу с активом Гомельской области Президент
12:28 В Минске задержан оптовый закладчик психотропов Происшествия
12:26 Депутаты приняли в первом чтении законопроект об архивном деле и делопроизводстве Общество
12:23 Лукашенко: надо использовать антимонопольные рычаги для "подвешивания" цен Президент
12:22 В Томске загорелся торговый центр В мире
12:19 Прокуратура ограничила доступ к сайту "Витебский курьер news" Происшествия
12:14 До -23°С ожидается в Беларуси 22 декабря Общество
12:12 Депутаты ратифицировали соглашение о совместном подразделении гуманитарного разминирования ВС СНГ Общество
12:11 Лукашенко о деятельности ГКНТ: особого результата я не вижу Президент
12:06 Пиневич: психологическая помощь должна быть еще более доступной для граждан Общество
12:03 Караев: некоторые семьи беженцев хотят остаться жить и работать в Беларуси Общество
12:02 Медучреждения изменят график работы в предстоящие праздники Общество
12:00 Новый глава МАРТ: нужно обеспечить для простого белоруса широкий ассортимент продукции по адекватной цене Экономика
11:59 Для беженцев в ТЛЦ за все время собрано более 190 т гуманитарной помощи Общество
11:59 В России за сутки выявили 25 907 случаев заражения COVID-19 В мире
11:56 Витебчанин продавал контрафактный алкоголь за криптовалюту Происшествия
11:51 В Могилевской области более 7 тыс. детей будут посещать лагеря во время зимних каникул Регионы
11:49 Депутаты приняли в двух чтениях законопроект об изменении кодексов Политика
11:48 БЖД назначила еще 16 поездов на время новогодних и рождественских праздников Общество
11:48 Депутаты приняли во втором чтении законопроект о государственной инновационной политике Общество
11:46 Лукашенко сегодня встретится с космонавтом Олегом Новицким Президент
11:46 "Военврач из Йемена" выманил у брестчанки свыше Br22 тыс. Происшествия
11:46 Депутаты поддержали изменения в законы о профилактике правонарушений Политика
11:46 Кадровые решения Лукашенко: новый губернатор, глава МАРТ и председатель ГКНТ Президент
11:45 Крупко о своей главной цели в должности губернатора: работать для уровня и качества жизни людей Общество
11:42 Для детей беженцев у ТЛЦ установят мобильный образовательный центр Общество
11:33 ГКНТ Беларуси возглавил Сергей Шлычков Президент
11:33 Лукашенко назначил Богданова главой МАРТ Президент
11:33 Крупко назначен председателем Гомельского облисполкома Президент
11:32 В Жодино руководитель организации создал цепочку сделок по смене собственника авто Регионы
Все новости
Все новости
Экономика
21 декабря 2021, 11:26

БУТБ и товарная биржа Сербии договорились о сотрудничестве

Фото из архива
Фото из архива

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договоренность о развитии сотрудничества в сфере биржевой торговли продукцией сельского хозяйства достигнута по итогам онлайн-встречи представителей Белорусской универсальной товарной биржи с руководством Нови-Садской товарной биржи NSCOMEX (Сербия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

В ходе переговоров состоялся обмен опытом организации и проведения торгов продукцией АПК, обсуждены применяемые на обеих биржах механизмы обеспечения исполнения сделок и рассмотрены перспективные направления для взаимодействия.

По мнению директора NSCOMEX Милоша Янича, в первую очередь необходимо проработать вопрос взаимного доступа на торги сербских и белорусских компаний, что будет способствовать росту товарооборота между странами. "Наша биржа специализируется на торговле сельхозпродукцией. В основном это кукуруза, пшеница и соевые бобы. Насколько мне известно, все эти товарные позиции представлены на белорусской биржевой площадке и пользуются спросом у предприятий Беларуси. На мой взгляд, именно на этом направлении нам следует сосредоточить усилия. При этом главное - обеспечить беспрепятственный доступ белорусских компаний к нашей торговой платформе, а сербских - к вашей. Таким образом мы предоставим предприятиям агропромышленного комплекса Беларуси и Сербии дополнительный инструмент для совершения экспортно-импортных операций, что, безусловно, положительно скажется на динамике двустороннего товарооборота", - отметил руководитель Нови-Садской биржи.

Начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий выразил высокую заинтересованность в установлении партнерских отношений с NSCOMEX, в том числе с целью реализации совместных проектов на региональном уровне. "Нам очень интересны страны Балканского полуострова, и мы хотели бы усилить свое присутствие в этом регионе. Практика показала, что наиболее эффективным способом продвижения биржевых услуг за рубежом является аккредитация брокеров-нерезидентов, которые берут на себя вопросы привлечения новых компаний, а также, как правило, оказывают содействие с расчетами и логистикой. Мне кажется, что один из ваших брокеров мог бы стать представителем БУТБ на Балканах. В свою очередь какой-то из наших брокеров зарегистрируется на вашей торговой площадке и будет представлять интересы Нови-Садской товарной биржи в регионе Восточной Европы. Считаю, что такой проект не только поспособствует расширению географии биржевой торговли, но и развитию наших бирж в целом", - уверен представитель БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
биржа БУТБ Сербия сотрудничество
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Новый глава МАРТ: нужно обеспечить для простого белоруса широкий ассортимент продукции по адекватной цене
Цифровая трансформация, зеленая энергия и развитие инфраструктуры: РУП "Гродноэнерго" о настоящем и планах на будущее
Фото из архива Союзные парламентарии рассмотрят проект бюджета СГ на 2022 год 23 декабря
Фото ЕЭК ЕЭК и МАРТ обсудили госзакупки и расследование нарушений правил конкуренции
Фото из архива Червяков: главная задача госпрограмм - при ограниченных ресурсах достичь максимального результата
Фото из архива Беларусь и Египет договорились о продвижении на египетский рынок косметической продукции Made in Belarus
Главное
Кадровые решения Лукашенко: новый губернатор, глава МАРТ и председатель ГКНТ
Депутаты приняли во втором чтении проект республиканского бюджета на 2022 год
Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию детей против COVID-19
Новый глава МАРТ: нужно обеспечить для простого белоруса широкий ассортимент продукции по адекватной цене
Топ-новости
Лукашенко сегодня встретится с космонавтом Олегом Новицким
Лукашенко: надо использовать антимонопольные рычаги для "подвешивания" цен
Лукашенко о деятельности ГКНТ: особого результата я не вижу
Крупко о своей главной цели в должности губернатора: работать для уровня и качества жизни людей
СК разбирается в обстоятельствах нападения на белорусских дипломатов в Лондоне
Цифровая трансформация, зеленая энергия и развитие инфраструктуры: РУП "Гродноэнерго" о настоящем и планах на будущее
До -23°С ожидается в Беларуси 22 декабря
Медучреждения изменят график работы в предстоящие праздники
БЖД назначила еще 16 поездов на время новогодних и рождественских праздников
Депутаты поддержали изменения в Кодекс об образовании
Яна Нестерова выиграла бронзу на Кубке мира по хай-дайвингу в ОАЭ
Анфимов: председательство Беларуси усилило эффективность сотрудничества стран Содружества
Сенатор о признаниях Эмиля Чечко: это настоящий крах репутации Польши
РЕПОРТАЖ: В память о "Славном": реконструкцию мемориала на болоте начали в Кличевском районе
Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам культуры
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.