БУТБ и товарная биржа Сербии договорились о сотрудничестве

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договоренность о развитии сотрудничества в сфере биржевой торговли продукцией сельского хозяйства достигнута по итогам онлайн-встречи представителей Белорусской универсальной товарной биржи с руководством Нови-Садской товарной биржи NSCOMEX (Сербия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

В ходе переговоров состоялся обмен опытом организации и проведения торгов продукцией АПК, обсуждены применяемые на обеих биржах механизмы обеспечения исполнения сделок и рассмотрены перспективные направления для взаимодействия.

По мнению директора NSCOMEX Милоша Янича, в первую очередь необходимо проработать вопрос взаимного доступа на торги сербских и белорусских компаний, что будет способствовать росту товарооборота между странами. "Наша биржа специализируется на торговле сельхозпродукцией. В основном это кукуруза, пшеница и соевые бобы. Насколько мне известно, все эти товарные позиции представлены на белорусской биржевой площадке и пользуются спросом у предприятий Беларуси. На мой взгляд, именно на этом направлении нам следует сосредоточить усилия. При этом главное - обеспечить беспрепятственный доступ белорусских компаний к нашей торговой платформе, а сербских - к вашей. Таким образом мы предоставим предприятиям агропромышленного комплекса Беларуси и Сербии дополнительный инструмент для совершения экспортно-импортных операций, что, безусловно, положительно скажется на динамике двустороннего товарооборота", - отметил руководитель Нови-Садской биржи.

Начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий выразил высокую заинтересованность в установлении партнерских отношений с NSCOMEX, в том числе с целью реализации совместных проектов на региональном уровне. "Нам очень интересны страны Балканского полуострова, и мы хотели бы усилить свое присутствие в этом регионе. Практика показала, что наиболее эффективным способом продвижения биржевых услуг за рубежом является аккредитация брокеров-нерезидентов, которые берут на себя вопросы привлечения новых компаний, а также, как правило, оказывают содействие с расчетами и логистикой. Мне кажется, что один из ваших брокеров мог бы стать представителем БУТБ на Балканах. В свою очередь какой-то из наших брокеров зарегистрируется на вашей торговой площадке и будет представлять интересы Нови-Садской товарной биржи в регионе Восточной Европы. Считаю, что такой проект не только поспособствует расширению географии биржевой торговли, но и развитию наших бирж в целом", - уверен представитель БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-