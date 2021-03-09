БУТБ и ТПП Брянской области договорились о сотрудничестве

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа и Торгово-промышленная палата Брянской области намерены объединить усилия по привлечению на белорусскую биржевую площадку компаний из этого региона России. Соответствующая договоренность достигнута по итогам рабочей встречи делегации БУТБ с руководством Брянской ТПП, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

Основной акцент планируют сделать на аграрном секторе и реализации товаров промышленного назначения как наиболее перспективных сферах для развития сотрудничества. При этом, по словам начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александра Башлия, в текущем году наблюдается заметный рост интереса к биржевым торгам со стороны российского бизнеса.

"В этом году мы хотели бы вывести Россию не только в лидеры по количеству аккредитованных компаний, но и по объемам биржевого товарооборота. С этой целью мы еженедельно проводим онлайн-конференции с представителями деловых кругов различных регионов России и посещаем конкретные предприятия в Смоленской, Псковской, Брянской и других областях. В результате по итогам января - февраля сумма сделок, совершенных российскими компаниями, увеличилась почти в три раза к аналогичному периоду 2020 года. Высокую положительную динамику обеспечили продажи молочной продукции и товаров для строительной отрасли", - рассказал Александр Башлий.

В свою очередь вице-президент Брянской ТПП Владислав Шнекутис выразил готовность содействовать БУТБ в информировании предприятий Брянской области о возможностях работы на белорусском рынке через биржевую площадку. "На Беларусь приходится около половины внешнеторгового товарооборота Брянской области, что свидетельствует о высоком уровне торгово-экономического сотрудничества. Вместе с тем имеется значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия, особенно в сфере биржевой торговли. В связи с этим мы готовы задействовать нашу сеть деловых контактов, чтобы довести до представителей бизнеса Брянской области максимально подробную информацию об особенностях работы на белорусской бирже и преимуществах биржевого механизма. Кроме того, будем рады видеть экспертов БУТБ в качестве спикеров на организуемых нами бизнес-мероприятиях", - отметил он.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-